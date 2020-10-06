Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Son dakika haberi: 'nun yeni adresi belli oldu

Geride kalan sezonun devre arasında Brentford'a olan , takımının 'e yükselme mücadelesi sebebiyle kadroda fazla yer alamamıştı. Bu sezon da yeterli kadar süre bulamayan Ümit Milli futbolcu ekiplerinden Twente'ye transfer oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 18:17
Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu

ekiplerinden Brentford forması giyen Ümit milli oyuncu 'nun yeni durağı ekibi Twente oldu.

ekibi, 20 yaşındaki forveti 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

"OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

İmza sonrası kulüp sitesine konuşan Dervişoğlu, "Oynamayı dört gözle bekliyorum. Güzel bir stadyumu olan ilginç bir kulübe geldim. Takım sezona iyi başladı ve bir şeyler başarmayı ben de hedefliyorum ve parçası olmak istiyorum. Bu yıl benim için yeni bir meydan okuma" ifadelerini kullandı.

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