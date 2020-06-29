Maritimo 2-0 Benfica | MAÇ SONUCU
Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica'da düşüş sürüyor. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Maritimo’ya 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
Benfica'da kan kaybı yaşanmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturduğu ligde üst üste 4 maçtan 1 puanla ayrılan, daha sonra aldığı 1 galibiyetle yara saran Benfica, ligde oynadığı son 2 maçından puan çıkartamadı. Geçen hafta sahasında Santa Clara'ya 4-3 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, lider Porto'nun 3 puan gerisine düşmüştü. Benfica taraftarları, daha önce alınan başarısız sonuçların ardından takım otobüsü taşlamış, futbolculardan yaralananlar olmuştu. Benfica, Maritimo karşısında da kötü gidişe son veremedi. Estadio Dos Barreiros'ta oynanan karşılaşmahıh ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Maritimo 74'üncü dakikada Jorge Correa ve 78'inci dakikada Rodrigo Pinho'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Benfica, bu sonuçla 1 maçı eksik olan lider Porto'nun 3 puan gerisinde kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.
- 30.06.2020
- Emre Bol: Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim
- Evren Turhan: Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu
- Emre Bol: Fatih Terim yanındaki yardımcı hocaların parlamasını istemiyor
- Emre Bol: Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir
- Zeki Uzundurukan: Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı
- Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor
- Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
- Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü
- Fenerbahçe'de flaş Rui Vitoria gelişmesi! Gelecek sezon...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maritimo 2-0 Benfica | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.