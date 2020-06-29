Maritimo 2-0 Benfica | MAÇ SONUCU

Benfica'da kan kaybı yaşanmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturduğu ligde üst üste 4 maçtan 1 puanla ayrılan, daha sonra aldığı 1 galibiyetle yara saran Benfica, ligde oynadığı son 2 maçından puan çıkartamadı. Geçen hafta sahasında Santa Clara'ya 4-3 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, lider Porto'nun 3 puan gerisine düşmüştü. Benfica taraftarları, daha önce alınan başarısız sonuçların ardından takım otobüsü taşlamış, futbolculardan yaralananlar olmuştu. Benfica, Maritimo karşısında da kötü gidişe son veremedi. Estadio Dos Barreiros'ta oynanan karşılaşmahıh ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Maritimo 74'üncü dakikada Jorge Correa ve 78'inci dakikada Rodrigo Pinho'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Benfica, bu sonuçla 1 maçı eksik olan lider Porto'nun 3 puan gerisinde kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.