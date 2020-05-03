Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 Bin Euro değerinde anneler günü hediyesi
Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'dan annesine sürpriz hediye geldi. Annesi hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro sosyal medya hesabından yeni hediyesi ile fotoğraf paylaştı. Açıklama olarak "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" ifadelerini kullandı.
KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ
Cristiano Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşerek yeniden evine dönmüştü. Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 21:37
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