Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 Bin Euro değerinde anneler günü hediyesi - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Cristiano Ronaldo'dan anneler günü hediyesi

'dan annesine 100 Bin Euro değerinde hediyesi

Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 Bin Euro değerinde anneler günü hediyesi

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen 'dan annesine sürpriz geldi. Annesi hediyeyi hesabından paylaştı.

'nun annesi hesabından yeni hediyesi ile fotoğraf paylaştı. Açıklama olarak "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" ifadelerini kullandı.

KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşerek yeniden evine dönmüştü. Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 21:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 Bin Euro değerinde anneler günü hediyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA