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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Pogba yuvaya

Pogba yuvaya

Eski yıldızını listesinin en başına yazan Juve, bütçesinin büyük bir kısmını 27 yaşındaki orta saha için harcama kararı aldı.

İtalya Ligi'nde zirvede yer alan 'ta, çalışmaları şimdiden başladı. Siyahbeyazlıların, öncelikli hedefinin (27) olduğu belirtildi. Juve, eski oyuncusu için bütçesinin önemli bir kısmını ayıracak. ManU'da mutsuz olan Pobga da eski kulübüne yeşil ışık yaktı.

LİSTEDE İKİ GENÇ
Juventus teknik patronu Sarri'nin, transferde iki isim daha istediği bildirildi. PSV'nin forveti Donyell Malen'i (21) 2'nci sıraya yazan İtalyan menajer, Ajax'ın orta sahası Ryan Gravenberch'i (17) de arkasına ekledi. Juve'nin bu isimler için harekete geçmesi bekleniyor.
  1. 22.2.2020
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