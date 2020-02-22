Madrid coştu
Genç yetenek avına çıkan Madrid, Rennes’li Camavinga’da (17) gözünü kararttı. Fransız ön libero için 100 milyon euro önerecek.
Son dönemde genç isimlere yönelen Real Madrid'in yeni gözdesi Eduardo Camavinga oldu. Rodrygo, Vinicius Junior ve Reinier gibi yıldızları kaptırmayan eflatun-beyazlıların, Rennes forması giyen 17 yaşındaki yeteneğin transferi için tam 100 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.
ZIDANE ISRARCI
Angola asıllı Fransız orta saha oyuncusu için Zidane'ın, başkan Florentino Perez'den özel istekte bulunduğu kaydedildi. Aralık 2018'de ilk profesyonel imzasını atan Camavinga, dikkatleri üzerine çekmişti. 17 yaşındaki oyuncu bu sezon 32 karşılaşmada oynadı.
17 yaşındaki Angola asıllı Fransız ön libero, bu sezon Rennes'te 32 maaça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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