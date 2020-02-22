Madrid coştu

Son dönemde genç isimlere yönelen Real Madrid'in yeni gözdesi Eduardo Camavinga oldu. Rodrygo, Vinicius Junior ve Reinier gibi yıldızları kaptırmayan eflatun-beyazlıların, Rennes forması giyen 17 yaşındaki yeteneğin transferi için tam 100 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.



ZIDANE ISRARCI

Angola asıllı Fransız orta saha oyuncusu için Zidane'ın, başkan Florentino Perez'den özel istekte bulunduğu kaydedildi. Aralık 2018'de ilk profesyonel imzasını atan Camavinga, dikkatleri üzerine çekmişti. 17 yaşındaki oyuncu bu sezon 32 karşılaşmada oynadı.



17 yaşındaki Angola asıllı Fransız ön libero, bu sezon Rennes'te 32 maaça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.