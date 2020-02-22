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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Madrid coştu

Madrid coştu

Genç yetenek avına çıkan Madrid, ’li Camavinga’da (17) gözünü kararttı. Fransız ön libero için 100 milyon euro önerecek.

Son dönemde genç isimlere yönelen 'in yeni gözdesi Eduardo Camavinga oldu. Rodrygo, Vinicius Junior ve Reinier gibi yıldızları kaptırmayan eflatun-beyazlıların, forması giyen 17 yaşındaki yeteneğin transferi için tam 100 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.

ZIDANE ISRARCI
Angola asıllı Fransız orta saha oyuncusu için Zidane'ın, başkan 'den özel istekte bulunduğu kaydedildi. Aralık 2018'de ilk profesyonel imzasını atan Camavinga, dikkatleri üzerine çekmişti. 17 yaşındaki oyuncu bu sezon 32 karşılaşmada oynadı.

17 yaşındaki Angola asıllı Fransız ön libero, bu sezon Rennes'te 32 maaça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

  1. 22.2.2020
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