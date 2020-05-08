Sözleşmesi feshedildi... Eski Galatasaraylı Kartal mı oluyor? - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Sözleşmesi feshedildi... Eski Galatasaraylı Kartal mı oluyor?

Liglere verilen arada adeta transfer sezonu açılmışcasına bir hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig'den de birçok kulüp için transfer gelişmeleri yaşanırken, Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ı sevindirecek bir haber Belçika'dan geldi. İşte detaylar...

8 Mayıs 2020 Cuma 17:50 Güncelleme: 08.05.2020 18:02
Sözleşmesi feshedildi... Eski G.Saraylı Kartal mı oluyor?

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Sözleşmesi feshedildi... Eski G.Saraylı Kartal mı oluyor?

Ülkemizde de birçok kulüp kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürürken özellikle Beşiktaş'ı ilgilendiren müjdeli bir haber geldi. İşte o gelişmenin detayları...

Sözleşmesi feshedildi... Eski G.Saraylı Kartal mı oluyor?

Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıllık Antwerp macerasının ardından Milli kaleci ile sözleşmenin fesh edildiği belirtildi.

Sözleşmesi feshedildi... Eski G.Saraylı Kartal mı oluyor?

Sinan Bolat'a emekleri sebebiyle de teşekkür mesajı yayınlandı.

Sözleşmesi feshedildi... Eski G.Saraylı Kartal mı oluyor?

Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı.

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