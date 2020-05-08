Sözleşmesi feshedildi... Eski Galatasaraylı Kartal mı oluyor?

Liglere verilen arada adeta transfer sezonu açılmışcasına bir hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig'den de birçok kulüp için transfer gelişmeleri yaşanırken, Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ı sevindirecek bir haber Belçika'dan geldi. İşte detaylar...