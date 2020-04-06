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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Ceferin: Hedefimiz macları tamamlamak

Ceferin: Hedefimiz macları tamamlamak

Başkanı çok net konuştu: Temmuz ya da ağustos aylarında tüm ligleri tamamlayacağız. Müsabakaları seyircisiz oynatabiliriz.

Avrupa futbolunun patronu Aleksander Ceferin, önemli açıklamalar yaptı. Alman ZDF kanalına konuşan Başkanı, "Çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Ülke federasyonları ve UEFA'nın turnuvaları için harcayabileceğimiz 600 milyon euro'luk kaynağımız var. Bu süreçte kurallarını da askıya alıp sezonun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Mali açıdan zorlanan birçok kulüp var. Esnek olmamız gerekiyor" diye konuştu. Ceferin sözlerine şöyle devam etti: "Ligin bitirilmesine karar veren Federasyonu yanlış bir karar aldı. Belçika takımları, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilir. Maçları seyircisiz oynatabiliriz. Taraftarlı oynamakla aynı şey değil. Ancak en azından televizyon yayınlarıyla insanların moralini yükseltebiliriz. Hedefimiz maçları temmuz veya da ağustos ayında tamamlamak."

  1. 6.4.2020
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