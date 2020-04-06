Ceferin: Hedefimiz macları tamamlamak
UEFA Başkanı çok net konuştu: Temmuz ya da ağustos aylarında tüm ligleri tamamlayacağız. Müsabakaları seyircisiz oynatabiliriz.
Avrupa futbolunun patronu Aleksander Ceferin, önemli açıklamalar yaptı. Alman ZDF kanalına konuşan UEFA Başkanı, "Çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Ülke federasyonları ve UEFA'nın turnuvaları için harcayabileceğimiz 600 milyon euro'luk kaynağımız var. Bu süreçte Finansal Fair Play kurallarını da askıya alıp sezonun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Mali açıdan zorlanan birçok kulüp var. Esnek olmamız gerekiyor" diye konuştu. Ceferin sözlerine şöyle devam etti: "Ligin bitirilmesine karar veren Belçika Futbol Federasyonu yanlış bir karar aldı. Belçika takımları, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilir. Maçları seyircisiz oynatabiliriz. Taraftarlı oynamakla aynı şey değil. Ancak en azından televizyon yayınlarıyla insanların moralini yükseltebiliriz. Hedefimiz maçları temmuz veya da ağustos ayında tamamlamak."
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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