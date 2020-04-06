Ceferin: Hedefimiz macları tamamlamak

Avrupa futbolunun patronu Aleksander Ceferin, önemli açıklamalar yaptı. Alman ZDF kanalına konuşan UEFA Başkanı, "Çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Ülke federasyonları ve UEFA'nın turnuvaları için harcayabileceğimiz 600 milyon euro'luk kaynağımız var. Bu süreçte Finansal Fair Play kurallarını da askıya alıp sezonun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Mali açıdan zorlanan birçok kulüp var. Esnek olmamız gerekiyor" diye konuştu. Ceferin sözlerine şöyle devam etti: "Ligin bitirilmesine karar veren Belçika Futbol Federasyonu yanlış bir karar aldı. Belçika takımları, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilir. Maçları seyircisiz oynatabiliriz. Taraftarlı oynamakla aynı şey değil. Ancak en azından televizyon yayınlarıyla insanların moralini yükseltebiliriz. Hedefimiz maçları temmuz veya da ağustos ayında tamamlamak."