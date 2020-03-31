UEFA yarın toplanıyor - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol UEFA yarın toplanıyor

yarın toplanıyor

UEFA yarın toplanıyor

Geçtiğimiz hafta video konferans yöntemiyle 55 üye ülkenin federasyonlarıyla görüşen , yeni toplantı kararı aldı.

'nın yarın konferans sistemiyle görüşeceği öğrenildi. Federasyonların genel sekreterlerinin davet edildiği toplantıda liglerin başlangıç tarihi, fikstürlerin nasıl olması gerektiğinin görüşüleceği belirtildi.

  1. 31.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA yarın toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN