Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko: Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz

Avrupa'da ligleri tatil etmeyen tek ülke olan Belarus'ta Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, böyle bir karar almayı düşünmediklerini söyledi ve ilginç ifadeler kullandı.

"SPOR VİRÜSÜN İLACIDIR"

Sporun virüse karşı bir ilaç olduğunu savunan Lukashenko, "Spor, virüsün en büyük ilacıdır. Dizlerinin üzerinde ölmektense, ayakta ölmek daha iyidir. Şu anda etrafıma bakıyorum, virüs görmüyorum. Neden her şeyi durduralım ki?" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEYİ İPTAL ETMİYORUZ"

Sezonun iptal edilmeyeceğini söyleyen Lukashenko, "Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz. Planladığımız tüm etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Tanrı vizi koronavirüsten korusun." dedi.