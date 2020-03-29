Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko: Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede futbol organizasyonları süresiz ertelendi. Avrupa'da ligleri tatil etmeyen tek ülke Belarus'ta Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'dan yeni açıklama geldi. Lukashenko "Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz. Planladığımız tüm etkinlikleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da ligleri tatil etmeyen tek ülke olan Belarus'ta Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, böyle bir karar almayı düşünmediklerini söyledi ve ilginç ifadeler kullandı.
"SPOR VİRÜSÜN İLACIDIR"
Sporun virüse karşı bir ilaç olduğunu savunan Lukashenko, "Spor, virüsün en büyük ilacıdır. Dizlerinin üzerinde ölmektense, ayakta ölmek daha iyidir. Şu anda etrafıma bakıyorum, virüs görmüyorum. Neden her şeyi durduralım ki?" diye konuştu.
"HİÇBİR ŞEYİ İPTAL ETMİYORUZ"
Sezonun iptal edilmeyeceğini söyleyen Lukashenko, "Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz. Planladığımız tüm etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Tanrı vizi koronavirüsten korusun." dedi.
- 29.03.2020
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