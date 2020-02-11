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11 Şubat 2020, Salı
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siftah yaptı kazandı

Kerim Frei siftah yaptı Emmen kazandı

Ligi'nde sahasında Twente'yi konuk etti. Emmen mücadeleyi kazanırken, bir dönem ülkemizde forma giyen , attığı golle takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Eredivisie'nin 22. haftasında ile Twente karşı karşıya gelirken, karşılaşmaya damgasını vurdu.

Devre arasında 'in Emmen'e kiraladığı Kerim Frei, karşılaşmanın 40. dakikasında ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. 90+3. dakikada sahneye çıkan Jansen, Emmen'in karşılaşmayı kazanmasını sağladı.

KERİM FREİ SİFTAHI YAPTI

Kerim Frei böylece, Hollanda'daki 2. maçında ilk golünü atmış oldu.

Emmen bu galibiyetle birlikte 2 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 25 puana yükseldi. Twente'nin ise 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

  1. 11.02.2020
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