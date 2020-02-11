Kerim Frei siftah yaptı Emmen kazandı
Hollanda Ligi'nde Emmen sahasında Twente'yi konuk etti. Emmen mücadeleyi 2-0 kazanırken, bir dönem ülkemizde forma giyen Kerim Frei, attığı golle takımının galibiyetine katkıda bulundu.
Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Emmen ile Twente karşı karşıya gelirken, karşılaşmaya damgasını Kerim Frei vurdu.
Devre arasında Başakşehir'in Emmen'e kiraladığı Kerim Frei, karşılaşmanın 40. dakikasında ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. 90+3. dakikada sahneye çıkan Jansen, Emmen'in karşılaşmayı 2-0 kazanmasını sağladı.
KERİM FREİ SİFTAHI YAPTI
Kerim Frei böylece, Hollanda'daki 2. maçında ilk golünü atmış oldu.
Devre arasında Başakşehir'in Emmen'e kiraladığı Kerim Frei, karşılaşmanın 40. dakikasında ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. 90+3. dakikada sahneye çıkan Jansen, Emmen'in karşılaşmayı 2-0 kazanmasını sağladı.
KERİM FREİ SİFTAHI YAPTI
Kerim Frei böylece, Hollanda'daki 2. maçında ilk golünü atmış oldu.
Emmen bu galibiyetle birlikte 2 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 25 puana yükseldi. Twente'nin ise 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
- 11.02.2020
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