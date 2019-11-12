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12 Kasım 2019, Salı
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Juventuslu 'ın bonservisi belli oldu!

Juventuslu Emre Can'ın bonservisi belli oldu!

Sezon ortasında 'nın önde gelen kulüplerinden olan 'tan ayrılmayı düşünen ve kendisine kulüp arayan Türk asıllı oyuncu 'ın bonservis belli oldu.

Tutto Sport'ta yer alan haberde; için şu ana kadar , ve 'den teklifler geldiği belirtildi. ise oyuncusunu ucuza bırakma niyetinde değil...

Juventus yönetiminden bonservis için rakam isteyen Emre Can'ın menajerine 50 milyon euro fiyat belirlendiği bilgisi verildi.

Emre Can'ın 13 milyon euro maaşının da olması nedeniyle transferinin oldukça zor olduğu vurgusu yapıldı.

Frankfurt altyapısından yetişen 25 yaşındaki Emre Can, bu sezon Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almamıştı.

'dan bonservissiz olarak kadroya katılan Emre Can, sadece 4 Serie A maçında toplam 150 dakika süre aldı.

  1. 12.11.2019
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