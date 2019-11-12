Juventuslu Emre Can'ın bonservisi belli oldu!
Sezon ortasında İtalya'nın önde gelen kulüplerinden olan Juventus'tan ayrılmayı düşünen ve kendisine kulüp arayan Türk asıllı oyuncu Emre Can'ın bonservis belli oldu.
Tutto Sport'ta yer alan haberde; Emre Can için şu ana kadar Bayern Münih, Barcelona ve PSG'den teklifler geldiği belirtildi. Juventus ise oyuncusunu ucuza bırakma niyetinde değil...
Juventus yönetiminden bonservis için rakam isteyen Emre Can'ın menajerine 50 milyon euro fiyat belirlendiği bilgisi verildi.
Emre Can'ın 13 milyon euro maaşının da olması nedeniyle transferinin oldukça zor olduğu vurgusu yapıldı.
Frankfurt altyapısından yetişen 25 yaşındaki Emre Can, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almamıştı.
Liverpool'dan bonservissiz olarak kadroya katılan Emre Can, sadece 4 Serie A maçında toplam 150 dakika süre aldı.
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