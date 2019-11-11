Bosna Hersek'te hakemlere şike operasyonu

Bosna basınında yer alan haberlerde savcılık tarafından güvenlik güçlerine operasyon talimatı verildi. VAR adıyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 11 şüphelinin gözlatına alındığı aktarıldı.

Hakemler için görevlerini kötüye kullanma, organize suça karışma, para ve hediye karşılığında maçın skoruna etki etme gibi suçlamalar yapılıyor. Bosna Futbol Federasyonu da operasyonları doğrulayarak, özellikle ikinci ligde görev yapan hakemlere yönelik olduğunu vurguladı.