Süleyman Caner: Zonguldak Kömürspor konusunda duyarlı olalım

Başkan Caner, 1922 Konyaspor maçında öne geçmelerine rağmen basit hatalardan gol yediklerini, Gümüşhanespor maçında güzel oyunu sahaya yansıttıkları takdirde 3 puanın kendilerinin olacağını söyledi. Konya'ya galibiyet parolasıyla gittiklerini ifade eden Caner, "Maça galibiyet için çıkmamıza rağmen golü bulduk ama yapılan basit hatalarla berabere kaldık. Son dokunuşları yapmak çok önemli. Maalesef yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik durum çok farklı olacaktı. Ama olmadı gerçekleşmedi" dedi.

Takımın 1922 Konyaspor maçında yaptığı hataları Gümüşhanespor maçında yapmayacağını aktaran Caner, şöyle konuştu:

"Önümüzde Gümüşhanespor maçı var. Takımın Gümüşhanespor maçında aynı hataları yapmayarak güzel futbolunu ortaya koymasını bekliyorum. Teknik direktörümüzle görüştüm. Futbolcularımızda bunun bilincinde olacaklardır. Güzel oyunu Gümüşhanespor maçında sahaya yansıtırlarsa 3 puanı almamak elde bile değil."



"EKSİK OLAN BÖLGELERE TAKVİYELER YAPACAĞIZ"

Kulüp Başkanı Caner, devre arasında eksik olan bölgelere takviyeler yapacaklarını belirtti. Şu anda play-off mücadelesi verdiklerini vurgulayan Caner, "Elimizdeki imkanlar belli. Devre arası inşallah eksik olan yerlere takviyeler yapmayı düşünüyoruz. Bunları yapınca da daha güzel bir Zonguldak Kömürspor ortaya çıkacak. Taraftarımız her zaman yanımızda. Var olan imkanları sokağa atmış gibi bir durum yok. Biz olmayan imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Bazen yorgun oluyorlar. Bunun telafisi mümkün iyi konsantre olacaklar. Taraftarımız da yine aynı şekilde takımlarını destekleyecekler" diye konuştu.

Antrenman sahası ve stadyum konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığından randevu alacaklarını anlatan Caner, "Bakanlıktan haber bekliyoruz. AK Parti İl Başkanımız, ilçe başkanımız, milletvekillerimiz ve emniyet müdürümüz el ele vererek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlar bakanlıktan bir randevu alacağız. Saha konusunda serzenişlerim devam ediyor. Biz göreve geldiğimizden beri Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan söz aldık ama hiç bir şey olmadı. Antrenman sahası bile yok. Antrenmanımızı Çaycuma'da yapmaya çalışıyoruz, o şekilde çocuklar yoruluyor. Sağ olsun Çaycuma'ya gittiğimizde Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı yardımcı oluyor. Kalmaya kalksan Zonguldak Kömürspor'un öyle bütçesi yok" değerlendirmesinde bulundu.



"BURADA BİR OTEL PARA VERMEDEN BİZİ KABUL ETMEDİ"

Maç öncesi Zonguldak'ta kampa girdiklerini hatırlatan Caner, şu ifadelere yer verdi:

"Burada bir otel para vermeden bizi otele almıyor. Alınan para da bir indirim yok. Dışarıdan gelen adamla bize aynı parayı söylüyorlar. Birde bu para kasalarına girmeden bizi almıyorlar. Rezervasyon bile almıyorlar. Biz Türkiye'nin her yerinde otellerde kalıyoruz. Lütfen Zonguldak Kömürspor konusunda duyarlı olalım."

Zonguldak Kömürspor'a reklam vermeyenlerin Zonguldak düşmanı olduğunu savunan Caner, "1922 Konyaspor maçında adamların seyircisi yok. Sahaları reklam dolu. Zonguldak Kömürspor'un sahasında reklam yok. Bu ayıbı kime yüklemek gerek? Ben mi ayıplıyorum burada? Eğer bu kent büyük sanayicilerin esnafın olduğu bulunduğu otellerin marketlerin dolup taştığı arkadaşlara sesleniyorum. Zonguldak'ın tek profesyonel ekibine reklam vermek istemiyorlarsa Zonguldak'ı sevdiklerinden şüphe ediyorum. Zonguldakspor'a eğer reklam verme gereği duymuyorlarsa yazık" dedi.