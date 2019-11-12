Chelsea antrenörü Mourinho ile dalga geçti! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Chelsea antrenörü Mourinho ile dalga geçti!

antrenörü Mourinho ile dalga geçti!

Chelsea antrenörü Mourinho ile dalga geçti!

'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımın başına geçmeyen , yorumcu olarak görev almaya başlamıştı. Mourinho geçtiğimiz haftalarda savunması için yaptığı yorumlar sonrası gülmekten kriz geçirdi.

Asistan Menajeri Jody Morris, 'nun TV'de takım savunmasına dair yaptığı eleştiriler sonrası gülmekten kriz geçirdi.

Jose Mourinho, 'ta yaptığı yorumlarda, "İlk haftadan bu yana Chelsea için endişeleniyorum. Hala büyük maçlarda gösterecekleri performans nedeniyle endişeliyim. Bence fantastik iş çıkarıyorlar. Willian, Kante gibi tecrübeli oyuncularla birlikte harika iş çıkarıyorlar ama 'a iki kez yenildiler. 'a evde kaybettiler. Ajax'tan içeride 4 gol yediler. Chelsea'nin ile Etihad'da oynayacağı maçı merakla bekliyorum." dedi.

Chelsea Asistan Menajeri Jody Morris ise bu görüntüler karşılığında gülmekten ağladığı görüntüleri instagram hesabına yükledi.

  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea antrenörü Mourinho ile dalga geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN