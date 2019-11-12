Chelsea antrenörü Mourinho ile dalga geçti!

Chelsea Asistan Menajeri Jody Morris, Jose Mourinho'nun TV'de takım savunmasına dair yaptığı eleştiriler sonrası gülmekten kriz geçirdi.

Jose Mourinho, Sky Sports'ta yaptığı yorumlarda, "İlk haftadan bu yana Chelsea için endişeleniyorum. Hala büyük maçlarda gösterecekleri performans nedeniyle endişeliyim. Bence fantastik iş çıkarıyorlar. Willian, Kante gibi tecrübeli oyuncularla birlikte harika iş çıkarıyorlar ama Manchester United'a iki kez yenildiler. Liverpool'a evde kaybettiler. Ajax'tan içeride 4 gol yediler. Chelsea'nin Manchester City ile Etihad'da oynayacağı maçı merakla bekliyorum." dedi.

Chelsea Asistan Menajeri Jody Morris ise bu görüntüler karşılığında gülmekten ağladığı görüntüleri instagram hesabına yükledi.