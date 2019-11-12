Chelsea antrenörü Mourinho ile dalga geçti!
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımın başına geçmeyen Jose Mourinho, yorumcu olarak görev almaya başlamıştı. Mourinho geçtiğimiz haftalarda Chelsea savunması için yaptığı yorumlar sonrası Asistan Menajer Jody Morris gülmekten kriz geçirdi.
Chelsea Asistan Menajeri Jody Morris, Jose Mourinho'nun TV'de takım savunmasına dair yaptığı eleştiriler sonrası gülmekten kriz geçirdi.
Jose Mourinho, Sky Sports'ta yaptığı yorumlarda, "İlk haftadan bu yana Chelsea için endişeleniyorum. Hala büyük maçlarda gösterecekleri performans nedeniyle endişeliyim. Bence fantastik iş çıkarıyorlar. Willian, Kante gibi tecrübeli oyuncularla birlikte harika iş çıkarıyorlar ama Manchester United'a iki kez yenildiler. Liverpool'a evde kaybettiler. Ajax'tan içeride 4 gol yediler. Chelsea'nin Manchester City ile Etihad'da oynayacağı maçı merakla bekliyorum." dedi.
Chelsea Asistan Menajeri Jody Morris ise bu görüntüler karşılığında gülmekten ağladığı görüntüleri instagram hesabına yükledi.
- 12.11.2019
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Furkan Kılıç abi merhaba, saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun?
-
Trabzonspor'da Campi bu kez alkış topladı
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
Chelsea antrenörü Mourinho ile dalga geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.