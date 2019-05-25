Nice-Monaco maçında oruç molası!

Fransa Ligue 1'in son haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maça hakemin oyunu durdurması damga vurdu. Maçın hakemi Nice'de forma giyen Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurması büyük takdir topladı
Nice-Monaco maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurdu.
Fransa Ligue 1'in son haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçta hakemin yaptığı bir hareket takdir topladı.
Nice-Monaco maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli oyuncusu Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurdu.
Youcef Attal hızlı bir şekilde kenara geldi ve orucunu su içerek açtı. Sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.
Nice maça 11'de başlayan Youcef Atal, 90 dakika sahada kaldı.
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