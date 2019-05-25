Nice-Monaco maçında oruç molası!

Nice-Monaco maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurdu.

Fransa Ligue 1'in son haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçta hakemin yaptığı bir hareket takdir topladı.

Nice-Monaco maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli oyuncusu Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurdu.

Youcef Attal hızlı bir şekilde kenara geldi ve orucunu su içerek açtı. Sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.

Nice maça 11'de başlayan Youcef Atal, 90 dakika sahada kaldı.