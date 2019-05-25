Nice-Monaco maçında oruç molası!
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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- maçında oruç molası!

Nice-Monaco maçında oruç molası!

1'in son haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maça hakemin oyunu durdurması damga vurdu. Maçın hakemi Nice'de forma giyen 'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurması büyük takdir topladı

- maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli futbolcusu 'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurdu.

1'in son haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçta hakemin yaptığı bir hareket takdir topladı.

Nice-Monaco maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli oyuncusu Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu 1 dakika durdurdu.

Youcef Attal hızlı bir şekilde kenara geldi ve orucunu su içerek açtı. Sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.

Nice maça 11'de başlayan Youcef Atal, 90 dakika sahada kaldı.

  1. 25.05.2019
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