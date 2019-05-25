Bayern Münih sezonu iki kupayla tamamladı
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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sezonu iki kupayla tamamladı

Bayern Münih sezonu iki kupayla tamamladı

şampiyonu , finalinde RB Leipzig'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında 29'uncu dakikada 'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla geçilirken 78'inci dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0 -2. Karşılaşmanın skorunu 85'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Robert Lewandowski tayin etti: 0-3. Münih ekibi, bu sonuçla Bundesliga şampiyonluğunun ardından 'nı da müzesine götürdü.
Öte yandan ve , Leipzig karşısında son kez Bayern Münih formasını giydi. Arjen Robben 73'üncü dakikada Gnarby'nin yerine oyuna dahil olurken, Franck Ribery de 87'inci dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna girdi.

  1. 25.05.2019
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