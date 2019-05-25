Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un

finalinde Porto'yu penaltı atışlarıyla mağlup eden , şampiyon oldu.

Oeiras kentinde oynanan maçın 40. dakikasında Porto, Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Danilo Pereira'nın 45. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sona erdi.

Uzatma bölümünde Bas Dost'un 101. dakikadaki golüyle 'un skoru 2-1 yaptığı mücadelede, Felipe 120. dakikada Porto adına eşitliği sağladı ve penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Sporting Lizbon, kulüp tarihinin 50. kupasını müzesine götürdü.

  1. 25.05.2019
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