Portekiz Kupası finalinde Porto'yu penaltı atışlarıyla mağlup eden Sporting Lizbon, şampiyon oldu.
Oeiras kentinde oynanan maçın 40. dakikasında Porto, Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Danilo Pereira'nın 45. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sona erdi.
Uzatma bölümünde Bas Dost'un 101. dakikadaki golüyle Sporting Lizbon'un skoru 2-1 yaptığı mücadelede, Felipe 120. dakikada Porto adına eşitliği sağladı ve penaltı atışlarına gidildi.
Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Sporting Lizbon, kulüp tarihinin 50. kupasını müzesine götürdü.
- 25.05.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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