Mbappe borsası
PSG’den ayrılık sinyali veren Fransız yıldız için kulübü bırakmayacağını açıklasa da başta R.Madrid olmak üzere Avrupa devleri ısrarını sürdürüyor.
PSG'de Kylian Mbappe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 20 yaşındaki yıldız, Ligue 1 ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Belki de daha fazla sorumluluk almanın zamanı gelmiştir. Bu, PSG'de veya yeni bir projeyle başka bir kulüpte olabilir" diye ayrılık sinyali vermişti. Paris ekibi ise gelecek sezon kulübün 50. yılını kutlayacağını ve Mbappe'nin de tarihi sezonda kulübü için mücadele edeceğini belirtmesine rağmen genç golcü, ayrılık yolunda. Monaco'dan 180 milyona PSG'ye gelen Mbappe için R.Madrid'in 280 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
- 22.5.2019
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Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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Beşiktaş stoper için Skoric’i istiyor
Toplam 2
Yorum
eray fb avcının peşindeyse bir an önce sözleşme imzalatılsın avcı doğru karar olacak bizim için volkan demirel tecrübeli istenmesede bjkde patlar
Mbappe borsası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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