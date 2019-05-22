Mbappe borsası

PSG'de Kylian Mbappe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 20 yaşındaki yıldız, Ligue 1 ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Belki de daha fazla sorumluluk almanın zamanı gelmiştir. Bu, PSG'de veya yeni bir projeyle başka bir kulüpte olabilir" diye ayrılık sinyali vermişti. Paris ekibi ise gelecek sezon kulübün 50. yılını kutlayacağını ve Mbappe'nin de tarihi sezonda kulübü için mücadele edeceğini belirtmesine rağmen genç golcü, ayrılık yolunda. Monaco'dan 180 milyona PSG'ye gelen Mbappe için R.Madrid'in 280 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.