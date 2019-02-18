Marek Hamsik Çin'in yolunu tuttu
18 Şubat 2019, Pazartesi
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'in yeni adresi belli oldu

Marek Hamsik'in yeni adresi belli oldu

'nin yıldız futbolcusu , 20 milyon euro karşılığında kulüplerinden Dalian Yifang'e oldu.

kulüpleri transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Son olarak forması giyen 31 yaşındaki Slovak yıldız Marek
Hamsik de Uzakdoğu'nun yolunu tuttu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang, için İtalyan kulübe 20 milyon
euro bonservis bedeli ödeyecek. Hamsik'in yıllık ücreti ise 9 milyon euro olarak belirlendi.
  1. 18.2.2019 15:28
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