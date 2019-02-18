Marek Hamsik'in yeni adresi belli oldu
Napoli'nin yıldız futbolcusu Marek Hamsik, 20 milyon euro karşılığında Çin kulüplerinden Dalian Yifang'e transfer oldu.
Hamsik de Uzakdoğu'nun yolunu tuttu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang, Marek Hamsik için İtalyan kulübe 20 milyon
euro bonservis bedeli ödeyecek. Hamsik'in yıllık ücreti ise 9 milyon euro olarak belirlendi.
- 18.2.2019 15:28
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İşte çifte standart
Toplam 1
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İşte çifte standart. Kasımpaşanın Trabzonun penaltısı tekrar edildi Bjkninki tekrarlandı. Diagne kasımpaşadayken kırmızı görüyordu Gsde görmüyor
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Bambaşka bir Beşiktaş!
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karakartal Kagawa ve Burak transferleriyle kadro dengeyi buldu buda başarıyı ve istikrarı getirdi
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Teselli etti
Toplam 1
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trabzon canımız sağolsun
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