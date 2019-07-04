Efsane şampiyon aramızdan ayrıldı! Grand Ekinoks uyutuldu...
75. Gazi Koşusu galibi, son Triple Crown sahibi ve uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil eden Türk yarışçılığında yurtdışında üst seviye grup 1 yarışında koşmuş ilk safkan özelliğini de taşıyan, pistlerin efsanelerinden şampiyon safkan Grand Ekinoks, 3 Temmuz Çarşamba günü aramızdan ayrıldı.
Yaman Zingal tarafından yetiştirilen, Volkan R. Ekinci'nin sahibi olduğu 1998 doğumlu Grand Ekinoks (Barnato – Violent Girl / Aristocrat), sayısız başarılara imzasını attığı yarış kariyerine, 14 Eylül 2000 yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda katıldığı koşuyla başladı.
2001 yılında önce Erkek Tay Deneme, ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi G1 Gazi Koşusu ve G1 Ankara Koşusu'nu da kazanarak, adını Triple Crown (Üçlü Taç) yapmayı başaran 8. safkan olarak Türk yarışçılık tarihine yazdırdı
Yurt içinde elde ettiği başarılarının yanı sıra yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil ederek yarışseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen Grand Ekinoks, uluslararası arenada birçok önemli koşuda boy gösterdi.
KARİYERİNDE 7 (G1) KOŞU GALİBİYETİ
Yarış hayatında 50 kez start alan şampiyon safkan, G1 Erkek Tay Deneme (2001), G1 Gazi Koşusu (2001), G1 Ankara (2001), G1 Türkiye Jokey Kulübü (2001, 2002, 2005) ve G1 Başbakanlık Koşuları'nın (2002) da bulunduğu 7 Grup 1, 3 Grup 2, 3 de Grup 3 koşudan galibiyetle ayrıldı.
KARİYERİ
İlk olarak 2003 yılında Dubai World Cup karnavalı kapsamında start aldığı G3 Dubai City of Gold'dan ikinci olarak ayrılan Grand Ekinoks, akabinde aynı yıl dünyanın en önemli uzun mesafeli yarışlarından G1 Dubai Sheema Classic'te start aldı ve 5. oldu. 2004 yılı G1 Dubai Sheema Classic'te de start alan ve 7. olan şampiyon Grand Ekinoks, 2006 yılında da Dubai World Cup Karnavalı kapsamında katıldığı 3 koşudan da 3.lükle ayrıldı.
Pistlerde fırtına gibi esen şampiyon safkan 21 yaşında aramızdan ayrıldı.
- 04.07.2019
- Güncelleme: 04.07.2019 12:39
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Efsane şampiyon aramızdan ayrıldı! Grand Ekinoks uyutuldu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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