Efsane şampiyon aramızdan ayrıldı! Grand Ekinoks uyutuldu... - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Efsane şampiyon aramızdan ayrıldı! uyutuldu...

Efsane şampiyon aramızdan ayrıldı! Grand Ekinoks uyutuldu...

75. galibi, son Triple Crown sahibi ve uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil eden Türk yarışçılığında yurtdışında üst seviye grup 1 yarışında koşmuş ilk safkan özelliğini de taşıyan, pistlerin efsanelerinden şampiyon safkan , 3 Temmuz Çarşamba günü aramızdan ayrıldı.

Yaman Zingal tarafından yetiştirilen, Volkan R. Ekinci'nin sahibi olduğu 1998 doğumlu (Barnato – Violent Girl / Aristocrat), sayısız başarılara imzasını attığı yarış kariyerine, 14 Eylül 2000 yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda katıldığı koşuyla başladı.

2001 yılında önce Erkek Tay Deneme, ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi G1 ve G1 Ankara Koşusu'nu da kazanarak, adını Triple Crown (Üçlü Taç) yapmayı başaran 8. safkan olarak Türk yarışçılık tarihine yazdırdı

Yurt içinde elde ettiği başarılarının yanı sıra yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil ederek yarışseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen Grand Ekinoks, uluslararası arenada birçok önemli koşuda boy gösterdi.

KARİYERİNDE 7 (G1) KOŞU GALİBİYETİ

Yarış hayatında 50 kez start alan şampiyon safkan, G1 Erkek Tay Deneme (2001), G1 Gazi Koşusu (2001), G1 Ankara (2001), G1 Türkiye Jokey Kulübü (2001, 2002, 2005) ve G1 Başbakanlık Koşuları'nın (2002) da bulunduğu 7 Grup 1, 3 Grup 2, 3 de Grup 3 koşudan galibiyetle ayrıldı.

KARİYERİ

İlk olarak 2003 yılında Dubai World Cup karnavalı kapsamında start aldığı G3 Dubai City of Gold'dan ikinci olarak ayrılan Grand Ekinoks, akabinde aynı yıl dünyanın en önemli uzun mesafeli yarışlarından G1 Dubai Sheema Classic'te start aldı ve 5. oldu. 2004 yılı G1 Dubai Sheema Classic'te de start alan ve 7. olan şampiyon Grand Ekinoks, 2006 yılında da Dubai World Cup Karnavalı kapsamında katıldığı 3 koşudan da 3.lükle ayrıldı.

Pistlerde fırtına gibi esen şampiyon safkan 21 yaşında aramızdan ayrıldı.

  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 12:39
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