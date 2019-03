5. Özgecan Aslan Koşusu Adana'da yapıldı

Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanların katılımıyla bin 200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta, Kamil Kahyaoğlu'na ait "Ömer in my heart" isimli at birinci oldu.

Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, kardeşi Barış Ali de izledi.

Yarışın ardından düzenlenen törende Mehmet Aslan, at sahibi Kamil Kahyaoğlu adına kupayı Songül Kahyaoğlu'na verdi.

TJK Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk de baba Aslan'a kupa takdim etti.

"KADINLAR HAKSIZLIĞI, ŞİDDETİ, ZULMÜ HAKETMİYOR"

Mehmet Aslan, yaptığı açıklamada, kızının adının yaşatılması çabalarına sevinçle, mutlulukla katıldığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin hala devam etmesinin bu sevinci buruk haline getirdiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Bana göre kadına yönelik şiddet, istikbal sorunudur. Kadınımızın şiddetle anılması ve aynı zamanda bu konunun toplumda buruk bir yara haline gelmesi de ayrıca üzücü. Bunun son bulması temennimizdir. Kadınlar bu haksızlığı, bu şiddeti, bu zulmü haketmiyor."

Anne Songül Aslan da kadına yönelik şiddetin sona ermesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Aslan, "Suçsuz, günahsız yavrularımızın canlarına kastediliyor. Bu konu hakkında güzel bir yasa istiyorum. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. Özge'm gibi nice suçsuz insanlar katlediliyor. Lütfen buna bir dur desinler. Bu konu üzerinde muhakkak devlet büyüklerinin durması lazım." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında TJK tarafından kendi alanlarında zorlukları yenerek, başarıya oluşan 12 kadının atlarla fotoğraflandığı "Fark yaratan girişimci kadınlar fotoğraf sergisi" de açıldı.