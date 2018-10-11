Şehit Şerife Bacı için at yarışı düzenlenecek
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    için at yarışı düzenlenecek

    Şehit Şerife Bacı için at yarışı düzenlenecek

    MİLLİ mücadelenin kahramanlarından ’lu adına at yarışları düzenlenecek.

    Türkiye Jokey Kulübü Asil Üyesi ve sanatçı 'da yaptığı basın toplantısında, 25 Ekim tarihinde saat 16.00'da yapılacak at yarışlarının isminin olduğunu söyledi.

    Yarışmada birinci olacak jokeye 300 bin , İkinci olacak jokeye 120 bin TL, Üçüncü olacak jokeye 60 binTL ve dördüncü olacak jokeye 30 bin TL ödül verileceğini belirten İlbey, Şehit Şerife Bacı adına bu yıl ilk kez dünelenecek yarışmanın her yıl tekrarlanacağını ifade etti.

    1. 11.10.2018 17:18
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