Şehit Şerife Bacı için at yarışı düzenlenecek
MİLLİ mücadelenin kahramanlarından Kastamonu’lu Şehit Şerife Bacı adına Ankara Hipodromunda at yarışları düzenlenecek.
Türkiye Jokey Kulübü Asil Üyesi ve sanatçı İlyas İlbey Kastamonu'da yaptığı basın toplantısında, 25 Ekim tarihinde Ankara Hipodromunda saat 16.00'da yapılacak at yarışlarının isminin Şehit Şerife Bacı olduğunu söyledi.
Yarışmada birinci olacak jokeye 300 bin TL, İkinci olacak jokeye 120 bin TL, Üçüncü olacak jokeye 60 binTL ve dördüncü olacak jokeye 30 bin TL ödül verileceğini belirten İlbey, Şehit Şerife Bacı adına bu yıl ilk kez dünelenecek yarışmanın her yıl tekrarlanacağını ifade etti.
- 11.10.2018 17:18
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erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
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