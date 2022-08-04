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Yeni Usain Bolt Letsile Tebogo 100 metre gençler (U20) dünya rekorunu kırdı

20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası finalinde koşan Tebogo, 9.91'lik derecesi ile heyecan yarattı. Tebogo'nun bu performansı yeni Usain Bolt mu doğuyor yorumlarına neden oldu.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 08:45
Yeni Usain Bolt Letsile Tebogo 100 metre gençler (U20) dünya rekorunu kırdı

Spor dünyası Usain Bolt'un veliahtını konuşuyor. Botswanalı Letsile Tebogo, 100 metre dünya gençler rekorunu kırdığı performansıyla efsane sprinterin izinden gittiğini ispatladı.

20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası finalinde 9.91 koşan Tebogo, son 30 metredeki rahatlığıyla, Usain Bolt'un Pekin 2008'de tarihe geçen resitalini hatırlattı.

Tebogo yarışın son metrelerini sağa tarafa bakarak eliyle ateş etme bitirdi, Bolt da 2008 finalinin son metrelerinde sağa bakıp gülmüştü.

19 yaşındaki sporcu, finaldeki sevinciyle idolü Bolt'u andığını söyledi.

Tebogo, yaptığı hareketin sebebini "Tribünde seyircilere Usain Bolt'u hatırlatmak istedim. O benim idolüm. Onun gibi bir insan olmak istiyorum." sözleriyle anlattı.

Gençler dünya rekorunu üçüncü kez kıran Tebogo'nun hayranı olduğu Bolt'a ulaşması için önünde uzun bir yol var.

100 metreyi 9.58 koşarak dünyanın en hızlı insanı olan Jamaikalı, efsanevi kariyerini 8 olimpiyat altını ve 11 dünya şampiyonluğuyla tamamlamıştı.

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