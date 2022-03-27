Son dakika spor haberleri: 17. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda kazananlar belli oldu

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan İstanbul Yarı Maratonu 17. kez koşuldu. Erkeklerde Rodgers Kwemoi, 17. İstanbul Yarı Maratonu'nu 59.21'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda kazanan ise 1:04.50'lik derecesi ile Kenyalı atlet Hellen Obiri oldu.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

10K ve 21K olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı. Tarihi yarımadada düzenlenen yarışlar öncesi sabahın ilk saatlerinden itibaren parkur güzergahında yer alan cadde ve yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.