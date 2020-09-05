Peres Jepchirchir yarı maratonda dünya rekorunun sahibi oldu
Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen atletizm şampiyonasında kadınlar yarı maratonda dünya rekoru kırdı.
Kenyalı uzun mesafe koşucusu Peres Jepchirchir, kadınlar yarı maratonda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Park'ta düzenlenen atletizm şampiyonasında kadınlar yarı maraton kategorisinde mücadele eden 26 yaşındaki sporcu, 1 saat, 5 dakika, 34 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, dünya rekoru kırdı.
Önceki rekor, İspanya'nın Valencia kentinde 2018 yılında düzenlenen şampiyonada kadınlar yarı maratonu 1 saat 6 dakika 11 saniyede tamamlayan Etiyopyalı Netsanet Gudeta'ya aitti.
Peres Jepchirchir, 2016 yılındaki Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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