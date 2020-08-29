Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

'nin şampiyonu oldu

Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu

'da tamamlanan final kademesinin sonunda , hem erkeklerde hem kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Ligi erkekler ve kadınlarda ikinci, erkeklerde üçüncü, kadınlarda ise üçüncü bitirdi.

urkcell 'nde , hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon oldu.

Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda sekizer takımın mücadelesine sahne olan organizasyonun final yarışları tamamlandı.

Yarışlar sonucunda, Fenerbahçe 11 yıl aradan sonra iki şampiyonluk birden kazandı. Sarı-lacivertliler erkeklerde 291, kadınlarda ise 296 puanla ligi zirvede tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Erkeklerde 275 puan toplayan ikinci, 219 puan toplayan üçüncü oldu. Kadınlarda da ikincilik koltuğunu 294 puanla ENKA alırken, 222 puan toplayan üçüncü oldu.

Şampiyonluk kupasını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı takdim etti.

Erkeklerde, Gücü ile son kademeden çekilen , kadınlarda ise Anadolu Gençlik ve Seyhan Belediyespor ligden düşen takımlar oldu.

Yarışlarda, erkekler 100 metrede 10.43 derece yapan ENKA'nın sporcusu Umut Uysal 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı. Sırıkla atlamada da ENKA'nın sporcusu Ersu Şaşma 5,52'lik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekoruna imza attı.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 23:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA