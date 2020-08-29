Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu
Bursa'da tamamlanan final kademesinin sonunda Fenerbahçe, hem erkeklerde hem kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Ligi erkekler ve kadınlarda ENKA ikinci, erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü, kadınlarda ise Beşiktaş Kulübü üçüncü bitirdi.
urkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde Fenerbahçe, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon oldu.
Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda sekizer takımın mücadelesine sahne olan organizasyonun final yarışları tamamlandı.
Yarışlar sonucunda, Fenerbahçe 11 yıl aradan sonra iki şampiyonluk birden kazandı. Sarı-lacivertliler erkeklerde 291, kadınlarda ise 296 puanla ligi zirvede tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Erkeklerde 275 puan toplayan ENKA ikinci, 219 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu. Kadınlarda da ikincilik koltuğunu 294 puanla ENKA alırken, 222 puan toplayan Beşiktaş Kulübü üçüncü oldu.
Şampiyonluk kupasını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.
Erkeklerde, TSK Gücü ile son kademeden çekilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, kadınlarda ise Tokat Anadolu Gençlik ve Seyhan Belediyespor ligden düşen takımlar oldu.
Yarışlarda, erkekler 100 metrede 10.43 derece yapan ENKA'nın sporcusu Umut Uysal 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı. Sırıkla atlamada da ENKA'nın sporcusu Ersu Şaşma 5,52'lik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekoruna imza attı.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 23:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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