Atletizmde yeni takvim

Dünya Atletizm Birliği, iptal edilen ve ertelenen organizasyonları tekrar düzenledi. İki etabı iptal edilen ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırılan 11 etaplık Elmas Lig Yarışları, 14 Ağustos'ta Monaco'da bireysel olarak gerçekleşecek.