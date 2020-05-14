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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Atletizmde yeni takvim

Atletizmde yeni takvim

, ertelenen organizasyonları tekrar düzenledi. İki etabı iptal edilen ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırılan 11 etaplık Elmas , 'ta Monaco'da bireysel olarak gerçekleşecek.

, ertelenen organizasyonları tekrar düzenledi. İki etabı iptal edilen ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırılan 11 etaplık Elmas , 'ta Monaco'da bireysel olarak gerçekleşecek.

  1. 14.5.2020
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