Atletizmde yeni takvim
Dünya Atletizm Birliği, iptal edilen ve ertelenen organizasyonları tekrar düzenledi. İki etabı iptal edilen ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırılan 11 etaplık Elmas Lig Yarışları, 14 Ağustos'ta Monaco'da bireysel olarak gerçekleşecek.
Dünya Atletizm Birliği, iptal edilen ve ertelenen organizasyonları tekrar düzenledi. İki etabı iptal edilen ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırılan 11 etaplık Elmas Lig Yarışları, 14 Ağustos'ta Monaco'da bireysel olarak gerçekleşecek.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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