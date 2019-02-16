Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya aldık
24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, toplam 11 madalya elde etti.
İstanbul Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve 20 ülkeden 253 atletin katıldığı şampiyonada Türkiye, erkeklerde 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.
Erkeklerde Emre Zafer Barnes, 60 metre yarışında 6.69, Mikdat Sevler, 60 metre engellide 7.85, Yavuz Can ise 400 metrede 46.75'lik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Yüksek atlamada Alperen Acet, 2,26'lık derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, 800 metre yarışında Salih Teksöz 1.49.31'lik derecesiyle ve üç adım atlamada Can Özüpek 16,21'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Kubilay Ençü, Oğuz Akgül, Oğuzhan Kaya ve Berke Akçam'dan oluşan milliler, 3.14.40'lık dereceyle gümüş madalya kazandı.
Kadınlarda 60 metre engellide mücadele eden Şevval Ayaz, 8.21'lik süresiyle altın madalyaya uzandı.
Sırıkla atlamada Buse Arıkazan, 4.20'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı. Burcu Subatan, 1500 metre yarışında 4.21.18'lik dereceyle, gülle atmada mücadele eden Emel Dereli ise 17.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.
- 16.2.2019 20:19
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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