Yalınayak şampiyon! – Fotomaç – 19 Şubat 2019
19 Şubat 2019, Salı
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Yalınayak şampiyon!

Yalınayak şampiyon!
Fenerbahçeli genç atlet Akbingöl Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'na damga vurdu. Altın alan genç sporcu 3 bin 500 metreyi ayakkabısının bir tanesi elinde koşarak kazandı. Çip takılı ayakkabının ayağından çıkması üzerine, ayakkabıyı elinde taşıyan Emine, çizgiyi böyle geçti. Kurallar gereği çipin takılı olduğu ayakkabının finişi geçmesi gerek.
  1. 19.2.2019
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