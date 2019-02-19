Yalınayak şampiyon!
- 19.2.2019
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
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