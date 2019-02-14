Vodafone’da geri sayım
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım sürerken, kayıt dönemi yarın sona eriyor.
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım sürerken, kayıt dönemi yarın sona eriyor. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan bu dev organizasyon, 7 Nisan Pazar günü koşulacak. 14. kez start alacak bu önemli organizasyona 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcu katılacak.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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