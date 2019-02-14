Vodafone’da geri sayım – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Vodafone’da geri sayım

Vodafone’da geri sayım

Vodafone Yarı Maratonu için geri sayım sürerken, kayıt dönemi yarın sona eriyor.

Vodafone Yarı Maratonu için geri sayım sürerken, kayıt dönemi yarın sona eriyor. Dünyanın en iyi 10 biri olan bu dev organizasyon, 7 Nisan Pazar günü koşulacak. 14. kez start alacak bu önemli organizasyona 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcu katılacak.

  1. 14.2.2019
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