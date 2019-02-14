Vodafone’da geri sayım

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım sürerken, kayıt dönemi yarın sona eriyor. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan bu dev organizasyon, 7 Nisan Pazar günü koşulacak. 14. kez start alacak bu önemli organizasyona 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcu katılacak.