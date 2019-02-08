Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den yeni Türkiye rekoru
08 Şubat 2019, Cuma
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'den yeni rekoru

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den yeni Türkiye rekoru

Kaan Kigen, Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk oldu.

, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Resül Hayme () Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet unvanıyla rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, RAK Yarı Maratonu'nda 59.48'lik derece yaparak 1.00.08 ile kendisine ait Türkiye rekorunu 20 saniye aşağıya çekti ve tarihte "1 saatin altını koşan ilk milli atlet" unvanını elde etti.

Kaan Kigen Özbilen, Ekim 2018'de 'nın başkenti Amsterdam'da 'nin 31 yıllık maraton Türkiye rekorunu kırmıştı.

  1. 8.2.2019 12:26
  2. Güncelleme: 8.2.2019 13:38
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