Fenerbahçeli milli atlet Batuhan Buğra Eruygun Türkiye şampiyonu oldu

Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası, 2-3 Şubat tarihlerinde TAF Atletizm Salonu'nda düzenlendi. Geçtiğimiz yıl kanseri yendikten sonra pistlere rekorla dönen Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, bugünkü 60 m engelli yarışında elde ettiği 7.94'lük derecesi ile Türkiye rekorunun sahibi oldu.



16 Şubat'ta yapılacak Balkan Şampiyonası'nda unvanını korumak için yarışacak olan Batuhan Buğra Eruygun, Avrupa barajını geçmek için mücadele verecek.



''İNSANLARA UMUT OLMAK HEDEFİYLE SPOR KARİYERİME DEVAM EDİYORUM''



6 Mayıs 2015 yılında kanser teşhisi konulan ve Şubat 2017'de tedavisi sonlanan Batuhan Buğra Eruygun, geçtiğimiz yıl Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide Balkan Şampiyonluğu'nu kazanmasının yanı sıra 7.91'lik derecesiyle Türkiye rekorunu da kırarak adını zirveye yazdırmıştı. Geçtiğimiz yıl tedavisinden sonra pistlere dönen ve hayallerinin ötesinde bir başarı elde eden Eruygun, ''İnsanlara umut olmak hedefiyle spor kariyerime devam ediyorum. Bu yıl da unvanımı koruyarak tekrar 7.94'lük derece ile Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi 16 Şubat'ta Balkan Şampiyonası'nda mücadele edeceğim. Hedefim geçen yıl şampiyona tarihinde ilk altını getirdiğim gibi bu yıl da ikincisini ülkem ve kulübüm adına tekrar Türkiye rekoruyla kazanmak. 1-3 Mart arası İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda final koşarak Avrupa'nın sayılı atletleri arasına girmek istiyorum'' dedi.