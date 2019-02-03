Tolgay Arslan'dan zehir zemberek sözler! Beşiktaş...
03 Şubat 2019, Pazar
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'dan zehir zemberek sözler! ...

Tolgay Arslan'dan zehir zemberek sözler! Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'in devre arası döneminde forması giyen , 'ye transfer olmuştu. Yıldız orta saha oyuncusu Beşiktaş'taki son dönemine dair maruz kaldığı durumlarla alakalı bir paylaşım yaptı.

'ye imza attıktan sonra önceki takımı için sarf ettiği sözler tepki çeken , konuyla ilgili uyarı almıştı.

Tolgay Arslan, uyarı sonrası artık Beşiktaş'la ilgili konuşmayacağını bu paylaşımla sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Tolgay Arslan'ın açıklamaları şöyle;


  1. 3.2.2019 17:09
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