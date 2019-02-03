Tolgay Arslan'dan zehir zemberek sözler! Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yıldız orta saha oyuncusu Beşiktaş'taki son dönemine dair maruz kaldığı durumlarla alakalı bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra önceki takımı Beşiktaş için sarf ettiği sözler tepki çeken Tolgay Arslan, konuyla ilgili uyarı almıştı.
Tolgay Arslan, uyarı sonrası artık Beşiktaş'la ilgili konuşmayacağını bu paylaşımla sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Tolgay Arslan'ın açıklamaları şöyle;
- 3.2.2019 17:09
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Tolgay Arslan'dan zehir zemberek sözler! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.