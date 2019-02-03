Tolgay Arslan'dan zehir zemberek sözler! Beşiktaş...

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra önceki takımı Beşiktaş için sarf ettiği sözler tepki çeken Tolgay Arslan, konuyla ilgili uyarı almıştı.

Tolgay Arslan, uyarı sonrası artık Beşiktaş'la ilgili konuşmayacağını bu paylaşımla sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Tolgay Arslan'ın açıklamaları şöyle;



