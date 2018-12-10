Geleceğin şampiyon atletleri
!968 Meksika Yaz Olimpiyat Oyunları Maraton Koşusu’nda 4’üncü olan atletizmin efsane ismi İsmail Akçay, Niğde’de geleceğin şampiyon atletleri ile buluştu.
IAAF Çocuk Atletizmi eğitim semineri kapsamında yaklaşık 160 kursiyerin katıldığı seminere gelen Milli Atlet İsmail Akçay, tecrübelerini öğrencilere aktardı.
Niğde Ömer Halisdemir Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek okulunda düzenlenen seminerde Spor Yazarı ve yorumcusu Haldun Domaç'ın seminerinden sonra sahneye Milli Atlet İsmail Akçay çıktı. Akçay 20 yaşında spora başlayarak birçok başarıya imza attığını anlatarak yılın 12 ayı boyunca sporu hiç bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Akçay, ''Ben sporu 3'e ayırırım. Sağlık için yapılan spor, spor yapıyorum diye yapılan spor birde şampiyon olmak için yapılan spordur. Benim ömrüm şampiyon olmak için yapılan sporla geçtim. Spor bir ülkenin bir ilin en iyi reklamı yapılan bir iştir. Sporu devamlı düzenli hakkıyla yapmak lazımdır. 3 gün yapıp 5 gün spor olmaz. Yıldız sporcu olmanın yolu 365 gün spor yapılması gerekiyor. Ben 20 yaşında başladım sporu sürekli çalışarak arayı kapattım. En önemlisi de okulunda derslerinde iyi olan sporda da başarılı olur'' dedi.
Konuşmalardan sonra Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek okulu Müdürü Doç. Dr. Serkan İbiş, Milli Atlet Akçay'a plaket takdim etti.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Milli Atlet Akçay öğrencilerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 10.12.2018 09:32
- Güncelleme: 10.12.2018 09:44
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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