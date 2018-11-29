Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 21 günlük bedelli askerliği sırasında iki kez doping kontrolüne girdi.

Berlin'de 7-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede şampiyona rekorunu 19,76 saniyeye indirerek altın madalya kazanan Ramil Guliyev, daha sonra katıldığı yarışlarda da başarısını sürdürdü.

Guliyev, Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede üçüncü, Elmas Lig'in final etabında 200 metrede ikinci, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Kıtalar Kupası'nda 200 metre ve 4x100 bayrak yarışında ikinci oldu. Milli sporcu, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nda 200 metrede altın madalya kazanarak, 2018 yılını iyi bir şekilde kapattı.

Yarış sezonu bitiminde bedelli askerlik için İstanbul'daki İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na teslim olan milli sporcu, 21 günlük askerliği süresince iki kez doping kontrolüne tutuldu.

- "Askerlik yapmak çok güzeldi"

Tezkeresini aldıktan sonra Antalya'da kampa girerek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına başlayan Guliyev, yaptığı açıklamada, askerliğin iyi geçtiğini belirterek, çok güzel duygular yaşadığını söyledi.

Askerlikle spor hayatının biraz benzediğini dile getiren Guliyev, "Her ikisinde de ekstradan bir şey yapamıyorsun çünkü çok zamanın olmuyor ama yine de askerlik yapmak çok güzeldi, benim için sıkıcı olmadı." diye konuştu.

- Askerde doping kontrolü

Profesyonel sporcular için dikkat etmeleri en önemli konulardan birinin doping olduğunu dile getiren Guliyev, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) da bu konuda sıkı kuralları olduğunu anlattı.

Guliyev, olimpiyat sporcularının her gün bir saat nerede olacağının bildirimini yapmak zorunda olduğunu ifade ederek, o saat içinde de doping kontrolü için numune almaya gelenlerin olabileceğini söyledi.

Kendisinin de çok sık doping kontrolüne tabi tutulduğunu anlatan Guliyev, şöyle konuştu:

"2012 ve 2013 yıllarında dopingden yakalanan sporculardan sonra çok büyük değişiklikler oldu. Şu anda doping kullanmak gibi bir şey yapmak mümkün değil. Yaparsan da spor hayatın bitiyor. Bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. Sadece doping ilaçlarını kullanmamakla bitmiyor. Her zaman yemeğine de katabilirler, bilmeden bir şey de yiyebilirsin. Bu yıl 20 ile 30 arasında doping kontrolüne girdim. Her yarışta numune aldılar. Yarış dışında da birkaç kere kamp merkezlerine geldiler. Eve de geliyorlar. Askerde olduğum sırada da kontroller devam etti. 21 gün içerisinde iki kere askeri birliğe gelerek, doping için numune aldılar."

- 2019'da hedef Avrupa rekoru

Milli sporcu Guliyev, 2018 yılı başında antrenörü Oleg Mukhin ile yaptıkları programda hedeflerini Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa rekoru kırmak olarak belirlediklerini dile getirerek, "Bunun için çalışmalar yaptık ve hazırlandık. 2018'de Avrupa Şampiyonu oldum ama Avrupa rekorunu kıramadım. İnşallah seneye rekoru kıracağız. Çok idman yapıyoruz. Sezona da güzel başladık. İnşallah seneye rekoru tekrar deneyeceğiz." diye konuştu.