Milli çekiçci Özkan Baltacı olimpiyatları hedefliyor

Beden eğitimi öğretmeninin keşfederek henüz 14 yaşında çekiç atma sporuna kazandırılan Özkan Baltacı, kısa sürede kendisini göstererek milli takıma yükseldi.

Çekiç atmada 10 yılı geride bırakan 24 yaşındaki Özkan'ın kariyerinde, 2011 Dünya 18 Yaş Altı ikinciliği, 2014 Türkiye Şampiyonluğu, 2017 Balkan Şampiyonluğu ve 2018 Avrupa Atmalar Kupası üçüncülüğü bulunuyor.

Antalya'da kamp yapan milli sporcu, 2019'daki olimpiyat kota yarışmalarında başarılı olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

- "2018 YILI BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞIYLA GEÇTİ"

Milli sporcu Özkan Baltacı, yaptığı açıklamada, ailesinde sporcu olmamasından dolayı spora ancak 14 yaşında başlayabildiğini belirtti.

Özkan Baltacı,"Geç başladım ama başarıyı erken yakaladım. İki sene içerisinde Türkiye dereceleri, daha sonrasında da dünya ikincilikleri, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları elde ettim. Şu anda yaşım 24 ve A Milli Takım'a hizmet ediyorum. 2020 için olimpiyat sporcusu adayıyım." diye konuştu.

Özkan, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası ve öncesinde yapılacak Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası hazırlık kampını Antalya'da sürdürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"2018 yılı biraz hayal kırıklığıyla geçti. Hedeflediğim yarışmaların bazılarında madalya aldım, bazılarında alamadım. Bundan önce 2016 Avrupa Şampiyonası finalistiydim. 2017'de Dünya Şampiyonası finalistiydim. 2018'de de artık geçmişimde Avrupa ve Dünya Şampiyonası finali olunca 'İnşallah 2018 bizim için madalya yılı olur' dedik. Özellikle de Avrupa Şampiyonası'nda finallerden bir üste çıkıp madalya almak iyi olur diye düşünüyordum. Çok fazla antrenman yaptım, çok çalıştım. Ama maalesef finale kalamadım. Onun haricinde Avrupa Kış Kupası'nda 2018 Mart ayında üçüncü oldum. Artık beklentiler daha da yükseliyor. 'Burada aldıysam Avrupa Şampiyonası'nda da madalya alırım' diye yolunuza devam ediyorsunuz. Bu sene istediğimiz gibi olmadı. Başarı da oldu üzüntü de oldu. 2019 için yine büyük hedeflerimiz var. İnşallah onların tamamını tutturarak devam edeceğiz."

"OLİMPİYATA ODAKLIYIM"

Asıl hedefinin 2020'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getiren Özkan Baltacı, "2020'deki olimpiyata tamamen odaklıyım, başka yarışma düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Özkan, olimpiyat hazırlıklarına şimdiden başladığını vurgulayarak, 2019'daki yarışmalarda olimpiyatlar için kota olacağına inandığını belirtti.

"İnşallah 2019'da olimpiyat kotasını alacağım." diyen Özkan Baltacı, günümüz şartlarında olimpiyatlara katılabilmenin büyük bir başarı olduğunu kaydetti.