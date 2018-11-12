Sağlık için koştular
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan dev yarış Sultan Ahmet Meydanı’nda sona erdi. “Sağlık İçin Koş” temasıyla yapılan etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı
İstanbul ?Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden Anadolu yakasından başlayan tekerlekli sandalye yarışı, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre ve 10 kilometrelik yarışlarına yaklaşık 30 bin çipli koşucu katıldı. Altunizade Köprüsü'nden başlayan 8 kilometrelik halk koşusunda ise yaklaşık 100 bin kişi yer aldı.
KENYALILAR PARLADI
Maratonu erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise 2 saat 18 dakika 35 saniye ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci bitirdi. Maraton, Sultan Ahmet Meydanı'nda son buldu. Bu yıl "Sağlık İçin Koş" teması ile düzenlenen maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu'na 100'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katılım gösterdi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun sorunsuz geçmesi için geniş güvenlik önlemi alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güvenlik nedeniyle vatandaşların son şeritlere girmesi bariyerlerle engellendi. Köprünün iki yanında polis ve zabıta ekipleri yer aldı.
KÖPRÜ ÜSTÜNDE PİKNİK
Katılımcılar, yoğunluk yaşanmaması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne üç grup halinde gönderildi. Organizasyonda yer alan sporseverler, giydikleri renkli kostümler, yerel kıyafetler, evcil hayvanları, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle eğlenceli görüntüler oluşturdu. Birçok katılımcı yanında getirdikleri yiyeceklerle köprü üzerinde piknik yaptı.
- 12.11.2018
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