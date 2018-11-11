Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda birinciler belli oldu – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Vodafone 40'ıncı 'nda birinciler belli oldu

    Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda birinciler belli oldu

    Büyükşehir Belediyesi, ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı 'nda birinciler belli oldu.

    Büyükşehir Belediyesi, ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı 'nda birinciler belli oldu.
    Maratonu erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet , kadınlarda ise 2 saat 18 dakika 35 saniye ile Kenyalı atlet birinci olarak tamamladı.

    'nden başlayan maraton, 'nda son buldu. Bu yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlenen İstanbul Maratonu, , 42K "Maraton", 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu'na 100'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katılım gösterdi.

    ERKEKLERDE BİRİNCİ FELİX KİMUTAİ
    Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K "Maraton" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saat 09.00'da başladı. Sultan Ahmet Meydanı'nda son bulan maratonda erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Felix Kimutai birinci oldu. 2.10.37'lik derecesi ile Bahreinli atlat Abdo ikinci olurken, 2.10.54'lük derecesi ile Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich üçüncü sıraya yerleşti.

    KADINLARDA BİRİNCİ RUTH CHEPNGETİCH
    Maratonda kadınlarda ise birinci 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesi ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich oldu. 2.25.03'lük derecesi ile Kenyalı atlet Margaret Agai 2'nci olurken, 2.31.04'lük derecesi ile Etiyopyalı atlet Fatuma Sado üçüncü oldu.

    1. 11.11.2018 12:15
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