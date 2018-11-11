Vodafone İstanbul Maratonu’nda 10 ve 15 km birincileri belli oldu – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Vodafone Maratonu’nda 10 ve 15 km birincileri belli oldu

    Vodafone İstanbul Maratonu’nda 10 ve 15 km birincileri belli oldu

    Vodafone 40. Maratonu 15 kilometre koşusunu erkeklerde , kadınlarda ise kazandı. 10 km'de ise erkeklerde 33 dakika 23 saniyelik derece ile , kadınlarda ise 37 dakika 11 saniye ile birinci oldu.

    Vodafone 40. Maratonu 15 kilometre koşusunu erkeklerde , kadınlarda ise kazandı. 10 km'de ise erkeklerde 33 dakika 23 saniyelik derece ile , kadınlarda ise 37 dakika 11 saniye ile birinci oldu.

    Vodafone 40. 10 kilometre ve 15 kilometre yarışlarını kazananlar belli oldu. Gişelerden start alan yarışta sporcular, köprüyü geçtikten sonra 'ndan 'a indi ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e geçti. 'nden sonra Sirkeci yönüne giden sporcular, sahil yolunu takip ederek karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında yer alan bitiş noktasına ulaştı. Erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, 43 dakika 4 saniyelik derecesiyle ve hakem kararı ile birinci oldu. Birinci ile aynı dereceyi yapan 'den Polat Kemboi Arıkan ise 43 dakika 4 saniye ile ikinci, üçüncü de 43 dakika 8 saniye ile Uganda'dan Albert Chemutai oldu. Kadınlarda ise Türkiye'den Yasemin Can 47 dakika 43 saniyelik derecesiyle ilk sırada geldi. İkinci 48 dakika 39 saniye ile Kenya'dan Delvine Meringor, üçüncü ise 49 dakika 1 saniye ile Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli oldu.

    10 KM'DE İLK SIRALAR TÜRKİYE'DEN
    15 Temmuz Şehitler Köprüsünden başlayan 10 km yarışı ise Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametinden Eminönü'nde önünde sona erdi. 10 kilometre yarışında 33 dakika 23 saniyelik derece ile birinci Türkiye'den Fatih Korkunç geldi. İkinci 33 dakika 53 saniye ile Türkiye'den Mustafa Araç, üçüncü ise 33 dakika 56 saniye ile Victor Gallego Casilda oldu.

    Kadınlarda 10 kilometrede ise 37 dakika 11 saniye ile Suzan Tunca birinci oldu. İkinci Türkiye'den 43 dakika 38 saniye ile Aslı Simay Yazıcı, üçüncü de 44 dakika 29 saniye ile Türkiye'den Hatice Zeylan oldu.
    1. 11.11.2018 11:29
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