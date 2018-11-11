Maraton günü!

ÖDÜL 334 BIN DOLAR



Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak. Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak. Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.



YARIŞ: 10 KM SAAT: 09.30



Başlangıç ve bitiş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayacak. Eminönü'nde sona erecek.



YARIŞ: 8 KM SAAT: 09.45



Başlangıç ve bitiş: Altunizade Köprüsü'nün altından başlayacak. Vodafone Park önünde son bulacak.



Spor İstanbul'un düzenlediği, Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu'nun 40'ıncısı bugün koşulacak. Tarihi Vodafone 40. İstanbul Maratonu 5 ayrı kategoride koşulacak. Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42.195 kilometre), 15 kilometre ve 10 kilometre çipli koşular, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı kategorilerinde gerçekleştirilecek. Maratonda yine İstanbul'un tüm güzellikleri dünyanın gözleri önüne serilecek. Vodafone 40. İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor. Bugünkü maratona 100'den fazla ülkeden yaklaşık 130 bin kişi katılacak. Yaklaşık 30 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor. Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atletin koşacağı bildirildi. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelecek



ZAMAN BONUSU 310 BIN DOLAR



MARATONUN zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak. Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak. Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.



ÖLÇÜMLERI SPOR İSTANBUL YAPACAK



Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun zaman ölçümlerini Spor İstanbul ekipleri gerçekleştirecek. Yaklaşık 10 bin görevli ve gönüllünün çalışacağı organizasyonda Spor İstanbul bünyesinde kurulan "Spor İstanbul Timing Ekibi" çip kontrollerini ve zamanlama ölçümlerini yapacak



BISIKLET-KAYKAY YASAK



Vodafone 40. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Ayrıca vatandaşların halk koşusuna motosiklet, bisiklet, kaykay, paten gibi tekerlekli araçlarla katılmalarına izin verilmeyecek.



KIPLAGAT VE CHEPNGETICPH FAVORI



Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Evans Kiplagat yine en büyük favori olarak görünüyor. Rakibi Marius Kimutai olacak. Etiyopyalı Getu Feleke de yarışın güçlü adayları arasında gösteriliyor. Kadınlarda geçen yıl Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor kıran Ruth Chepngetich yine en önemli favori.