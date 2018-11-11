Maraton günü! – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Maraton günü!

    Maraton günü!

    Türk sporunun klasiklerinden, 40. Maratonu “Sağlıklı yarınlara koş ” sloganıyla 5 kategoride gerçekleşecek. Halk koşusuna 100 bin kişi katılacak

    ÖDÜL 334 BIN DOLAR

    40. Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak. Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak. Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.

    YARIŞ: 10 KM SAAT: 09.30

    Başlangıç ve bitiş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayacak. Eminönü'nde sona erecek.

    YARIŞ: 8 KM SAAT: 09.45

    Başlangıç ve bitiş: Altunizade Köprüsü'nün altından başlayacak. Park önünde son bulacak.

    'un düzenlediği, 'un isim sponsorluğunda düzenlenen 'nun 40'ıncısı bugün koşulacak. Tarihi Vodafone 40. Maratonu 5 ayrı kategoride koşulacak. Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42.195 kilometre), 15 kilometre ve 10 kilometre çipli koşular, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı kategorilerinde gerçekleştirilecek. Maratonda yine 'un tüm güzellikleri dünyanın gözleri önüne serilecek. Vodafone 40. , 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor. Bugünkü maratona 100'den fazla ülkeden yaklaşık 130 bin kişi katılacak. Yaklaşık 30 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor. Vodafone 40. 'nda 55 elit atletin koşacağı bildirildi. 'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, , , Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelecek

    ZAMAN BONUSU 310 BIN DOLAR

    MARATONUN zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak. Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak. Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.

    ÖLÇÜMLERI SPOR İSTANBUL YAPACAK

    Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun zaman ölçümlerini ekipleri gerçekleştirecek. Yaklaşık 10 bin görevli ve gönüllünün çalışacağı organizasyonda bünyesinde kurulan "Spor İstanbul Timing Ekibi" çip kontrollerini ve zamanlama ölçümlerini yapacak

    BISIKLET-KAYKAY YASAK

    Vodafone 40. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Ayrıca vatandaşların halk koşusuna motosiklet, bisiklet, kaykay, paten gibi tekerlekli araçlarla katılmalarına izin verilmeyecek.

    KIPLAGAT VE CHEPNGETICPH FAVORI

    Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde yine en büyük favori olarak görünüyor. Rakibi Marius Kimutai olacak. Etiyopyalı Getu Feleke de yarışın güçlü adayları arasında gösteriliyor. Kadınlarda geçen yıl Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor kıran Ruth Chepngetich yine en önemli favori.

    1. 11.11.2018
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