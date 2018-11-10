Vodafone Park'ta ünlüler yarıştı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile ünlü sanatçılar Merve Oflaz ile Kubilay Aka, Vodafone İstanbul Maratonu’ndan önce Vodafone Park’ta deneme yarışında bir araya geldiler. 1560 metrelik yarış keyifli anlara sahne oldu
BOĞAZA NAZIR HAZIRLIK
Yarış öncesi yapılan hazırlıklar dikkat çekiciydi. Organizasyona katılanlar Boğaz'ın eşssiz manzarası karşısında ısınma hareketlerini gerçekleştirdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel "Vodafone Park'ın daha önce şampiyonları ağırlayan teras katını bu kez maratonseverlere açtık. Vodafone Park'ta ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor. İstanbul Maratonu dünyada kıtalararası koşulan tek yarış. Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Asya'dan Avrupa'ya koşarak geçiyor. Biz de Vodafone Park'ta maratonun sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı uzunlukta bir parkur oluşturduk. Güzel bir organizasyon oldu" dedi.
TEK TIKLA MARATON
Vodafone, maratonseverlere yönelik dijital yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. "Vodafone Yanımda" kullanıcıları, 11 Kasım Pazar günü 40'ıncısı gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu ile ilgili bilgilere yeni canlıya alınan "Vodafone 40. İstanbul Maratonu" sekmesinden tek tıkla ulaşabiliyor.
NESLiHAN: HERKES MARATON DENEYiMi YAŞAMALI
Kadın voleybolunun efsane ismi Neslihan Demir herkesi Vodafone Maratonu'nda koşmaya davet etti
Türk spor dünyasında "demir bilek" olarak bilinen, deneyimli eski voleybolcu Neslihan Demir şunları söyledi:"Koşmak, insanı rahatlatan, tüm stresini atmasına ve formunu korumasına yardımcı olan bir spor. Ayrıca, kolayca alışkanlık haline gelebilen, ulaşılabilir bir spor dalı. Fazla ekipman gerektirmeyen, sadece bir çift spor ayakkabısıyla her yerde yapabileceğiniz bir spor. Profesyonel bir sporcu olarak, maraton koşanları takdirle karşılıyorum. Hem cesaret hem sebat etmeyi gerektiren bir spor dalı maraton. Her maraton koşucusu, derece alsın almasın, kendisiyle gurur duymalı diye düşünüyorum. Vodafone gibi bir dünya markasının da kitlelere hitap eden böyle bir spor dalına destek vermesini çok anlamlı ve değerli buluyorum. Maraton öncesi düzenlenen bu sağlıklı yaşam kampında bulunmak benim için de ilham verici bir deneyim oldu. Ben de herkesi ister koşucu, ister izleyici olarak maratona katılmaya ve bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyorum. Katılanlar büyük zevk alacaklardır. Herkes gelsin"
6666'YA SMS GÖNDER ÖZEL ÖDÜLLERİ YAKALA
Sağlıklı yaşam için özel seçimler Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na özel olarak, Pinkberry'den herhangi bir boy frozen yoğurt alan tüm Vodafone'lulara küçük boy frozen yoğurt hediye edilirken, Kanyon, Akasya ve Maslak Orjin şubelerinde tüm Juico ürünlerinde %20 indirim yapılacak. Bu kampanyalardan yararlanmak için PINKBERRY ya da JUICO yazıp 6666'ya SMS göndermek ya da Avantaj Cepte mobil uygulamasını kullanmak yeterli olacak.
VODAFONE İLE SAĞLIKLI YAŞAM
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in ev sahipliğinde, ünlü sanatçılar Merve Oflaz ve Kubilay Aka, eski milli voleybolcu Neslihan Demir, uzman diyetisyen Selahattin Dönmez ve spor eğitmeni Murat Bür'ün katılımıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu Sağlıklı Yaşam Kampı'nda katılımcılara sağlıklı yaşam ve maratona hazırlık gibi konularda bilgi verildi. Katılımcılar, antrenör eşliğinde hafif koşu (jogging) da yaptı.
ÜNLÜLER KATILDI
Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu, 11 Kasım Pazar günü koşulacak. Vodafone, maratona aylar kala özel bir etkinlik düzenleyerek sağlıklı yaşama ve sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerken, maratona özel olarak yürüttüğü sağlıklı yaşam iletişiminin sosyal medyadaki elçileri Merve Oflaz ve Kubilay Aka'yı da basın mensuplarıyla buluşturdu. Büyükada'da düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu Sağlıklı Yaşam Kampı'na Oflaz ve Aka'nın yanı sıra Türk voleybolunun efsane isimlerinden Neslihan Demir, uzman diyetisyen Selahattin Dönmez ve spor eğitmeni Murat Bür de katıldı
KAHVESEVERLER BU HABERE BAYILACAK
Vodafone'un marka indirimleri kahveseverleri de sevindirecek. Yolu Karaköy'den geçen tüm Vodafone'lular, Dem Cafe, Ops Passage, Genius Coffee, LOL Coffee Roasters ve Federal Coffee isimli mekânlarda bir kahve aldıklarında ikincisini bedava alabilecek. Parantez, Baltazar ve Ma'na Karaköy isimli mekânlarda ise kahvelerini %10 indirimli içebilecekle
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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