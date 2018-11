Kalbim bir başka atıyor

2012yılından bu yana İstanbul Maratonu 'na isim sponsorluğu yapan ve bu dev organizasyonun gelişmesinde ve dünyada duyulmasında büyük katkı sağlayan Vodafone, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıyor. Her yıl ilginin katlanarak arttığı bir yarışın yanı sıra Türkiye'nin reklamında da önemli bir yer edinen Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesi Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, FOTOMAÇ'a konuştu. İstanbul'u diğer rakiplerinden ayıran özellikleri anlatan Süel, sorularımıza şu yanıtları verdi:Ticari ve teknolojik yatırım ve ürünlerimizin dışında ülkemizin insanlarının sosyal ihtiyaçlarına da cevap vermeye çalışıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi spor, insanları en kolay bir araya getiren, birleştiren, ortak kesişim noktası sağlayan bir alan. Spor branşlarından özellikle koşuya baktığınız zaman, aslında nüfusun çok büyük bir yüzdesinin katılabileceği, 7'den 70'e yapılabilecek bir spor. Geçenlerde Zeytinburnu'nda 10 km. yarışına katıldım, yanımda 84 yaşında bir amca koşuyordu.Dolayısıyla her yaşta insanın her zaman yapabileceği bir spor.Sporunve koşunun bu bağdaştırıcı gücünü görünce, bizim de ülkedeki bu spor yatırımlarına bir katkımız olsun istedik.Özellikle İstanbul gibi bir şehrin markalaşmasında ve dünya tarafından tanınması açısından bizim de çorbada bir tuzumuz olmasını istedik.Ben de bir koşucuyum. Uzun yıllardan beri sabah erken saatlerde koşan biriyim. Benim gözlemim, ülkede koşuya olan bilinç, ilgi ve farkındalık arttı ve giderek artan koşucu sayısı var. Bu da doğal olarak Vodafone İstanbul Maratonu'nun katılımcı sayısına yansıyor. Bu yıl 150 bin kişiyi maratona bekliyoruz ve bu da rekor olacak. Yerli ve yabancı turist açısından hem İstanbul'a olan ilgi hem de koşuya artan bilinç ve farkındalığın artması otomatik olarak Vodafone İstanbul Maratonu'na olan ilgiyi artırdı. Bununla beraber halkın da desteği artıyor. Ben iyi bir maratonun olmazsa olmaz parçalarından birinin de halk desteği olduğunu düşünüyorum.Özellıkleyurtdışı yarışmalarına katılan sporcular yarış seçerken birkaç faktörü göz önünde bulundururlar. Bunlar hava koşulları, organizasyon kalitesi ve en önemlilerinden biri de koşu parkurunda karşı karşıya kalacağınız manzara. Ben New York, Londra ve Tokyo maratonunu koştum ama bunların hiçbirisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken ki kadar kalbim pırpır etmedi. Bir kıtadan bir kıtaya geçiyorsunuz binlerce kişiyle. Bunlar ayrı heyecan, çok büyük coşku. Sadece köprüde değil köprüyü indikten sonra boğaz boyunca uzanan parkur, o da ayrı heyecan veriyor. Amcalar, teyzeler, bebek arabasıyla gelenler... Aslında insanların ne kadar şehri sahiplendiğini, koşu ve sporuna ilgi olduğunu da gösteriyor. O yüzden çok önemli bu organizasyonun ülkemize ve İstanbul'a katkısının artarak büyüyeceğine eminim.İnsanlar tuttukları takımların formalarını giyerek bir araya geliyor, birliktelik gösteriyor.Ne hikayeler duyuyorsunuz ne insanlar tanıyorsunuz, güzel şeyler bunlar.Dünyada artan bir trend var. Bir amaç için koşmak. İlla bunu para toplayıp, bağış yapmak diye düşünmemek lazım. Ülkede bir sosyal ihtiyaca dikkat çekmek için de koşu sporunu yapmak güzel bir şey. Mesela ben Londra maratonunda bir çocuk derneği için koştum.İstanbul Maratonu'nda çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu var, belirli sebepler için koşuyor.Hem toplumun bir konuda farkındalığını artırıyorsunuz hem de spor yapıyor, güzel vakit geçiriyorsunuz. Bunun artarak birleşmesi de koşuya olan ilgiyi yukarılara taşıyacak.Geleceğe dair hedeflerimiz her zaman var. Teknik hedefler arasında parkurun koşu kalitesini artırmak, parkurda verilen gıda, su, sağlık hizmetlerini artırarak organizasyon kalitesini üst plana çekmek, tanıtımı çok iyi yapmak var. İyi bir şey yapıyorsanız, tanıtımını da çok iyi yapmanız gerekiyor, hem yurtiçinde hem yurtdışında. Orada Vodafone'un çok büyük katkısı oldu. İkincisi de yabancı turistlerin ülkeye cazibesi...Bu değişik faktörler için bazı seneler çok yüksek oluyor, bazı seneler de düşük oluyor.İstanbul'un maratondan bağımsız turizm cazibe potansiyeli arttığı zaman o otomatikman maratona da yansır.Vodafone olarak İstanbul Maratonu'na aylar öncesinden hazırlıklar yapmaya başladınız. Bunlardan bahsedebilir misiniz?Aylaröncesinden bir plan yapıp karar vermek gerekiyor. Beslenme ve sağlık açısından hazırlık yapmak gerek.Maratona hazırlık için iki tane kamp yaptık.Biri Büyükada'daydı. Uzmanlar tarafından beslenme, antrenman, sakatlık riski ve bilinç konusunda yapılması gerekenlere ilişkin tam günlük bir seminer yaptık. Bir de Vodafone Park'ta 1560 metrelik sembolik bir koşu yaptık. Orada da maraton hazırlıklarımız oldu.Biz yaptığımız işi uzun vadeli ve kendi kendini büyüterek yapmayı seven bir şirketiz.Bağdaştırıcı gücü ve ortak payda potansiyeli yüksek olan alanlara devam etmek istiyoruz.Eğer bu değerleri yakalayacağımız başka spor alanı olursa ona da gireriz.Beşiktaşile olan yatırımlarımız, örnek ve kendi alanında ilk. Beşiktaş Kulübü ile daha İnönü Stadı yıkılmadan önce oturduk.Çokönemli bir işbirliği oldu. Hem onların stadı hayata geçirmesi için büyük destek olduk hem de uzun vadeli bir anlaşma oldu.Biz olaya sadece formaya ya da stadyumun ismine sponsor olmak diye bakmıyoruz.Beraber yapıp, beraber büyüme olanağı olarak bakıyoruz.BizBeşiktaş ile olan sponsorluğumuz için çok olumlu şeyler düşünüyoruz. Başka kulübün taraftarları gelip, spor için çok iyi bir şey yaptınız diyor. Bunu eğer başka kulübün taraftarları diyorsa demek ki doğru bir iş yaptık, dolayısıyla bizim yaptığımız işin böyle bir tat bırakması lazım. Yoksa bir isimle bir kulübü yan yana getirmek değil olay. Bu ikisinin toplamından daha büyük bir şey çıkarmak.Beşiktaş'ta onu yaşadık. Beşiktaş ve Vodafone ismi ayrı ayrı iki parçanın toplamından daha büyük bir şey ortaya çıkardı.Buyıl ki sloganımız "Sağlık İçin Koş" hem fiziksel hem desağlık için koşu çok önemli. Tabii teknoloji devamlı ilerliyor.İnsanlaryarışta koşsun ya da koşmasın Vodafone uygulaması üzerinden, sosyal medya kanallarıyla duyurabilecek. Bu yıl maraton takımı oluşturduk, Kerem Tunçeri, Kerem Gönlüm, Merve Oflaz ve Kubilay Aka orada olacak.Sporsadece spor değil, sosyal bir olay. Bir ülkenin dünyada insanların aklında ve kalbinde yer edinmesini sağlayacak çok önemli faktör.Ben 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olana kadar yurtdışı seyahatlerimde Türkiye'yi tanımayan insanlar görüyordum. Şimdi ise bir taksiye biniyorum, siz bir kez Dünya, bir de Avrupa 3.'sü oldunuz diyorlar. Bir sporcumuz Olimpiyat şampiyonu oluyor, onu tanıyorlar.bu bağdaştırıcı gücün toplumun odağında olması ve ülkenin bu konuda başarılar elde etmesi, sporcular yetiştirilmesi ve bunu yetiştirirken hem fiziksel hem de psikolojik sağlığa katkıda bulunması, kalkınmanın gizli itici gücü.