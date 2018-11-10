Sağlık için koşulacak
Vodafone’un isim sponsorluğunda 40. kez düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu’nda yüzbinler yine Asya’dan Avrupa’ya geçecek
ELİT ATLETLER VAR
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda yine birbirinden ünlü atletler boy gösterecek. Toplam 3500 yabancı atlet 11 Kasım'da tarihi maratonda yarışacak. Kadınlarda ve erkeklerde son iki yılın şampiyonları yine İstanbul'da olacak. Kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich ile 2016 şampiyonu Agnes Barsasio iki favori olarak görülüyor. Bahreynli Merima Mohammet'in de bu ikiliyi zorlaması bekleniyor. Erkeklerde 2017'nin galibi Abraham Kiprotich favorilerden. Evans Kiplagat da yine mücadelenin önemli isimlerinden biri olacak. Kenyalı atlet Marius Kimutai de yarışta iddialı sporculardan biri. İstanbul'un tarihi ve coğrafi güzellikleri bir kez daha milyonların gözü önüne serilecek.
WINTER'İN ÖNEMİ
Tavşan atlet metodolojisinin duayeni olan Alman profesör Helmut Winter ile koordineli olarak 42 kilometre koşacak elit atletlerin tempo tutması sağlanacak. Winter, Eylül ayında Berlin Maratonu'nda dünya rekorunun kırılmasının temelini hazırladı. Bu sistemle sporcular hedef koşu derecelerinin ne kadar önünde veya gerisinde olduklarını görerek yarış tempolarını belirleyebiliyor.
10K GENEL BİLGİLER
YARIŞ SAATİ: 09.30
ZAMAN SINIRI: 3.5 SAAT
YAŞ SINIRI: 16 YAŞ VE ÜSTÜ
KATILIMCI SINIRI: 17.500 KİŞİ
PARKUR:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metreden başlayacak yarışta koşucular Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a iner. Sahilden Karaköy'e gelen koşucular Eminönü'nde İstanbul Ticaret Odası'nda finişi görür.
ÇIKIŞ VE VARIŞ ALANLARI:
10K çıkışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafededir. Yarış, Eminönü'nde İETT Otobüs Durakları karşısında sona erer.
BESLENME İSTASYONLARI * 5. Kilometreden itibaren parkur boyunca her 2,5 km'de bir su ve sünger istasyonu vardır. * 5 KM İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Önü * 7.5 KM Meclis-i Mebusan Caddesi Zaim Üniversitesi Önü * 10 KM Finiş Noktası
HALK KOŞUSU
PARKUR:
Altunizade Köprüsü'nün altından başlayacak yarışta, vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçecek. Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'ndan inecekler. Yarış Dolmabahçe Sarayı'nda sona erecek.
ÇIKIŞ VE VARIŞ ALANLARI:
Altunizade Köprüsü'nün. Dolmabahçe Sarayı'nda sona erer.
SAĞLIK ÖNERİLERİ
* Yarış öncesi mutlaka muayene olunuz.
* Solunum ve kalp hastalıkları olanlar yarışa katılmamalıdır.
* Yarışa uykunuzu almış ve dinlenmiş şekilde katılın.
* Yarış sabahı erken kahvaltı yapın.
* Alkollü veya asitli içeceklerken kaçının.
* Spor ayakkabılarınızı çorapla giyin.
* Ayak parmaklarınıza krem sürün. Bu yarış sırasındaki yaraları önleyecektir.
* Yarış esnasındaki problemde yarışı terk edin ve görevlilerden yardım isteyin.
KİM NE KADAR KAZANDI?
PARKUR REKORLARI
ERKEKLER (2010)
VINCENT Kiplagat (Kenya): 2 saat, 10 dakika, 42 saniye KADINLAR (2017)
RUTH Chepngetich (Kenya): 2 saat, 22 dakika 36 saniye
ERKEKLER
1. Kenya (12 defa) 2. Türkiye (11 defa) 3. Etiyopya (8 defa) KADINLAR
1. Etiyopya (7 defa) 2. Rusya (6 defa) 3. Romanya (4 defa)
STARTTA 12 DERECE FİNİŞTE 16 DERECE
Vodafone İstanbul Maratonu'nda tüm etkenler hesaplanmış durumda. 09.00'da start alacak yarışta dereceler 12- 13'ü gösterecek. Saatler ilerledikçe hava ısınacak. Finişte hava sıcaklığının 163-17 derece olması bekleniyor.
30 AMBULANS VE 1 HASTANE HAZIR
Vodafone İstanbul Maratonu'nda tüm önlemler düşünüldü. Yarış boyunca çeşitli yerlerde 30 ambulans hazır bekleyecek. Ayrıca varış alanında bir de çadır hastane kurulmuş durumda. Böylece herhangi bir sağlık problemine anında müdahale edilecek.
- 10.11.2018
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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