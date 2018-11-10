Sağlık için koşulacak – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Sağlık için koşulacak

    Sağlık için koşulacak

    Vodafone’un isim sponsorluğunda 40. kez düzenlenecek ’nda yüzbinler yine Asya’dan Avrupa’ya geçecek

    BŞB'nin iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nun 40'ıncısı bugün gerçekleştirilecek. Vodafone'un 7. kez ismini vereceği, Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olarak kabul edilen 'na bu yıl da binlerce çipli sporcu katılacak. Çipli sporcu sayısı 2011 yılına göre tam 4 katı artış gösterdi. 2011'de 8 bin olan çipli atlet sayısı Vodafone'un sponsorluğun başladığı 2012'den sonra adeta fırladı. 2012'de 13 bin, 2013'te 20 bin, 2014'te 25 bin olan sayı geçtiğimiz yıl 30 bini buldu. Bu yıl Halk Koşusu'na da yine yüzbinlerce vatandaş akın edecek.

    ELİT ATLETLER VAR
    Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda yine birbirinden ünlü atletler boy gösterecek. Toplam 3500 yabancı atlet 11 Kasım'da tarihi maratonda yarışacak. Kadınlarda ve erkeklerde son iki yılın şampiyonları yine İstanbul'da olacak. Kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich ile 2016 şampiyonu Agnes Barsasio iki favori olarak görülüyor. Bahreynli Merima Mohammet'in de bu ikiliyi zorlaması bekleniyor. Erkeklerde 2017'nin galibi Abraham Kiprotich favorilerden. da yine mücadelenin önemli isimlerinden biri olacak. Kenyalı atlet Marius Kimutai de yarışta iddialı sporculardan biri. İstanbul'un tarihi ve coğrafi güzellikleri bir kez daha milyonların gözü önüne serilecek.

    WINTER'İN ÖNEMİ
    Tavşan atlet metodolojisinin duayeni olan Alman profesör Helmut Winter ile koordineli olarak 42 kilometre koşacak elit atletlerin tempo tutması sağlanacak. Winter, Eylül ayında Berlin Maratonu'nda dünya rekorunun kırılmasının temelini hazırladı. Bu sistemle sporcular hedef koşu derecelerinin ne kadar önünde veya gerisinde olduklarını görerek yarış tempolarını belirleyebiliyor.

    10K GENEL BİLGİLER
    YARIŞ SAATİ: 09.30
    ZAMAN SINIRI: 3.5 SAAT
    YAŞ SINIRI: 16 YAŞ VE ÜSTÜ
    KATILIMCI SINIRI: 17.500 KİŞİ

    PARKUR:
    gişelerine 250 metreden başlayacak yarışta koşucular 'ndan 'a iner. Sahilden Karaköy'e gelen koşucular Eminönü'nde İstanbul Ticaret Odası'nda finişi görür.

    ÇIKIŞ VE VARIŞ ALANLARI:
    10K çıkışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafededir. Yarış, Eminönü'nde İETT Otobüs Durakları karşısında sona erer.
    BESLENME İSTASYONLARI * 5. Kilometreden itibaren parkur boyunca her 2,5 km'de bir su ve sünger istasyonu vardır. * 5 KM ve Heykel Müzesi Önü * 7.5 KM Meclis-i Mebusan Caddesi Zaim Üniversitesi Önü * 10 KM Finiş Noktası

    HALK KOŞUSU

    PARKUR:
    'nün altından başlayacak yarışta, vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçecek. Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'ndan inecekler. Yarış 'nda sona erecek.

    ÇIKIŞ VE VARIŞ ALANLARI:
    Altunizade Köprüsü'nün. Dolmabahçe Sarayı'nda sona erer.

    SAĞLIK ÖNERİLERİ
    * Yarış öncesi mutlaka muayene olunuz.
    * Solunum ve kalp hastalıkları olanlar yarışa katılmamalıdır.
    * Yarışa uykunuzu almış ve dinlenmiş şekilde katılın.
    * Yarış sabahı erken kahvaltı yapın.
    * Alkollü veya asitli içeceklerken kaçının.
    * Spor ayakkabılarınızı çorapla giyin.
    * Ayak parmaklarınıza krem sürün. Bu yarış sırasındaki yaraları önleyecektir.
    * Yarış esnasındaki problemde yarışı terk edin ve görevlilerden yardım isteyin.

    KİM NE KADAR KAZANDI?

    PARKUR REKORLARI
    ERKEKLER (2010)
    VINCENT Kiplagat (Kenya): 2 saat, 10 dakika, 42 saniye KADINLAR (2017)
    RUTH Chepngetich (Kenya): 2 saat, 22 dakika 36 saniye

    ERKEKLER
    1. Kenya (12 defa) 2. Türkiye (11 defa) 3. Etiyopya (8 defa) KADINLAR
    1. Etiyopya (7 defa) 2. Rusya (6 defa) 3. Romanya (4 defa)

    STARTTA 12 DERECE FİNİŞTE 16 DERECE
    Vodafone İstanbul Maratonu'nda tüm etkenler hesaplanmış durumda. 09.00'da start alacak yarışta dereceler 12- 13'ü gösterecek. Saatler ilerledikçe hava ısınacak. Finişte hava sıcaklığının 163-17 derece olması bekleniyor.

    30 AMBULANS VE 1 HASTANE HAZIR
    Vodafone İstanbul Maratonu'nda tüm önlemler düşünüldü. Yarış boyunca çeşitli yerlerde 30 ambulans hazır bekleyecek. Ayrıca varış alanında bir de çadır hastane kurulmuş durumda. Böylece herhangi bir sağlık problemine anında müdahale edilecek.
    1. 10.11.2018
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