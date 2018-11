42K Maraton çıkışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 mesafeden verilecek. Yarış, Sultanahmet At Meydanı'nda Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek.



PARKUR:

Yarış Şehitler Köprüsü'nde başladıktan sonra koşucular Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sahil yolunu izleyerek Karaköy'e gelecekler. Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra Bakırköy Hava Harp Okulu önünden aynı istikamette geri dönecekler. Gülhane Parkı'nın içinden geçip Sultanahmet'te finiş görecekler.



BESLENME İSTASYONLARI

* 5. Kilometreden itibaren parkur boyunca her 2.5 km'de bir su ve sünger istasyonu vardır.

* 5 KM İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Önü

* 7.5 KM Meclisi Mebusan Caddesi Zaim Üniversitesi Önü

* 10 KM Eminönü KFC Önü * 12.5 KM Cankurtaran Sosyal Tesisleri Önü

* 15 KM 15K Finiş Alanı 200 mt İlerisi * 17.5 KM Narlıkapı Otobüs Durağı Köprü Altı

* 20 KM Zeytinburnu Sahil TOKİ Özak Konutları Önü

* 22.5 KM AXU Oto Galeri Önü Yanyol Bitişi

* 25 KM Ataköy A Plus Karşısı Köprü Üstü

* 27.5 KM Rauf Orbay Caddesi Hyatt Regency Otel Çaprazı

* 30 KM Su Ürünleri Kooperatifi Satış Ofisi Önü Tunç Petrol Çaprazı

* 32.5 KM 16/9 Binaların Karşısı, Üstgeçit İlerisi

* 35 KM Samatya Hastanesi Karşısı Surların İlerisi

* 37.5 KM Avrasya Tüneli Girişi Yanyol Otobüs Cebi

* 40 KM Kennedy Caddesi 3 Kapılı Surun Önü HGS Tabelası



15K GENEL BİLGİLER

YARIŞ SAATİ: 09.15

ZAMAN SINIRI: 3 SAAT 45 DAKİKA

YAŞ SINIRI: 16 YAŞ VE ÜSTÜ

KATILIMCI SINIRI: 7.500 KİŞİ



ÇIKIŞ VE VARIŞ ALANLARI: 15K çıkışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden olacak. Yarış Yenikapı Miting Alanı karşısındaki İSKİ Dolum Tesisleri'nde sona erecek.



PARKUR:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin 250 metre gerisinden başlayacak yarışta koşucular Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a iner. Sahil yolundan Karaköy'e ulaşır. Galata Köprüsü'nü geçip Sirkeci yönüne saparlar. Yarış Yenikapı Miting alanı karşısındaki İSKİ Dolum Tesisleri'nde biter.



BESLENME İSTASYONLARI

* 5. Kilometreden itibaren parkur boyunca her 2,5 km'de bir su ve sünger istasyonu vardır.

* 5 KM İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Önü

* 7.5 KM Meclis-i Mebusan Caddesi Zaim Üniversitesi Önü

* 10 KM Eminönü KFC Önü

* 12.5 KM Cankurtaran Sosyal Tesisleri Önü



KAZANANLARA 50'ŞER BiN DOLAR

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun ödülleri de açıklandı. Buna göre 42K yarışını kazanan erkek ve kadın atletler 50'şer bin doların sahibi olacak

ELİT atletlerin de İstanbul'da mücadele edeceği koşularda derece yapanlara verilecek ödüller de belirlendi. Gözlerin çevrileceği 42K yarışında ipi ilk göğüsleyen erkek ve kadın atletler 50'şer bin dolar alacak. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren atletlere ödül verilecek. Maratonda Türk sporcu tasnifinde ilk 5'te yer alacak erkek ve kadın sporcular da ödüllendirilecek. Türk erkek ve kadın atletlere 12'şer bir dolar para ödülü takdim edilecek. Türk sporcu tasnifinde birinciler 12'şer bin dolar elde edecek. Toplam ödül miktarı 3 milyon 452 bin TL'den 4 milyon 990 bin 230 TL'ye çıkarıldı.



ERKEKLER

1 - 50.000 DOLAR

2 - 25.000 DOLAR

3 - 15.000 DOLAR

4 - 7.000 DOLAR

5 - 5.000 DOLAR

6 - 3.000 DOLAR

7 - 2.000 DOLAR

8 - 1.000 DOLAR



KADINLAR

1 - 50.000 DOLAR

2 - 25.000 DOLAR

3 - 15.000 DOLAR

4 - 7.000 DOLAR

5 - 5.000 DOLAR

6 - 3.000 DOLAR

7 - 2.000 DOLAR

8 - 1.000 DOLAR



BİLİNMESİ GEREKENLER...

* "Maraton" kelimesi 42 kilometre koşusunun diğer adıdır. 15 kilometre ve 10 kilometre koşuları, maraton değildir.

* Maraton koşucuları için zaman sınırı 6 saattir. Saat 15.00 itibari ile tüm parkur trafiğe açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler.

* Yarışa kayıtlı tüm sporcuların derecesi çiplerle ölçülecek. Bu zamanlama çipleri geri dönüşüm özelliği sayesinde çevreye zarar vermeyecek.

* Çipler ayakkabıya bağlı olacak.



KOŞUDAN TARİHİ KESİTLER...

1973: Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri düşünüldü. 1979: Bir Alman turistin girişimiyle ilk koşu gerçekleşti.



1999: 17 Ağustos depremi sonrası katılımcı sayısı 75 binle sınırlandırıldı. Gelir depremzedelere bağışlandı.



2000: Avrasya Maratonu ilk defa naklen ekranlara taşındı.



2003: Türkiye Cumhuriyeti'nin 85. Avrasya Maratonu'nun 25. yılı sebebiyle görkemli bir koşu oldu.



2005: Maraton barış içinde bir dünyaya adandı. Köprüye binlerce balon bırakıldı.



2006: Yarışta ilk kez çipli sisteme geçildi.



2008: Maraton, 'Gümüş kategoriye' yükseltildi.



2010: Halk Koşusu'na tam 200 bin kişi katıldı.



2012: Bu yıldan itibaren Vodafone'un sponsorluğunda koşulmaya başlandı.



2013: Avrasya Maratonu'nun adı değişti. Vodafone İstanbul Maratonu oldu.



2016: Halk Koşusu'nun adı 'Kahramanlar Koşusu' olarak değiştirildi. 15 Temmuz şehitleri için koşuldu.