Antik Efes'te tarihi koşu
Uluslararası Antik Efes Yarı Maratonu bu yıl ilk kez koşulacak.
Uluslararası Antik Efes Yarı Maratonu bu yıl ilk kez koşulacak. Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle düzenlenip Uluslararası Atletizim Federasyonları Birliği (IAFF) kurallarına uygun yapılacak maraton, 18 Kasım Pazar günü start alacak.
Kadın ve erkek farklı yaş kategorilerinde koşulacak yarı maratonda 21.097,10 ve 5 kilometrelik 3 etap olacak. Selçuk'tan başlayıp tarihi Efes Antik Kenti'nden geçecek maratonun startı 18 Kasım'da saat 09.00'da Selçuk Tren İstasyonu'ndan verilecek.
- 1.11.2018 14:49
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Fatih Terim'den derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
washak biz kendi oyunumuzu oynayacakmışız. ceza sahasının önünde sağa pas sola pas, murelaya geri pas, musrela ileriye şişir. oyun bu herhalde.
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Derbinin hakemi belli oldu!
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Ua Bu hakemle sadece 2 kez kazandık. Bilinçli verilmiştir.
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Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt
Toplam 1
Yorum
Gslı Ne var hayır ne var kavga edecek..İşin ucunda ölüm yok ya..Her sene oynuyoruz bu maçları..
Antik Efes'te tarihi koşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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