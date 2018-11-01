Antik Efes'te tarihi koşu
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Antik Efes'te tarihi koşu

    Antik Efes'te tarihi koşu

    bu yıl ilk kez koşulacak.

    bu yıl ilk kez koşulacak. Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde UNESCO Milli Komisyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle düzenlenip Uluslararası Atletizim Federasyonları Birliği (IAFF) kurallarına uygun yapılacak maraton, Pazar günü start alacak.


    Kadın ve erkek farklı yaş kategorilerinde koşulacak yarı maratonda 21.097,10 ve 5 kilometrelik 3 etap olacak. Selçuk'tan başlayıp tarihi Efes 'nden geçecek maratonun startı 18 Kasım'da saat 09.00'da Selçuk 'ndan verilecek.

    1. 1.11.2018 14:49
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