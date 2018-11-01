Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray - Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçlarına ev sahipliği yapacak. İşte kritik haftada bu dört takımın ve diğer takımların eksik ve sakat listesi...
1 Kasım 2018 Perşembe, 13:26:49
Güncelleme: 13:41:16
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray - Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçlarına ev sahipliği yapacak. İşte kritik haftada bu dört takımın ve diğer takımların eksik ve sakat listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
AKHİSARSPOR
SAKAT: Serginho, Bilal, Vrsajevic, Dany
CEZALI: Yok
AYTEMİZ ALANYASPOR
SAKAT: Yok
CEZALI: Wellinton, Ufuk, MBilla, Barış Baştaş
MKE ANKARAGÜCÜ
SAKAT: Thomas Heurtaux, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan
CEZALI: Yok