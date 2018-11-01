Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray - Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçlarına ev sahipliği yapacak. İşte kritik haftada bu dört takımın ve diğer takımların eksik ve sakat listesi...

1 Kasım 2018 Perşembe, 13:26:49 Güncelleme: 13:41:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





