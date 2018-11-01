Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray - Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçlarına ev sahipliği yapacak. İşte kritik haftada bu dört takımın ve diğer takımların eksik ve sakat listesi...
    1 Kasım 2018 Perşembe, 13:26:49 Güncelleme: 13:41:16
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray - Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçlarına ev sahipliği yapacak. İşte kritik haftada bu dört takımın ve diğer takımların eksik ve sakat listesi...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok!

    AKHİSARSPOR
    SAKAT: Serginho, Bilal, Vrsajevic, Dany
    CEZALI: Yok

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok!

    AYTEMİZ ALANYASPOR
    SAKAT: Yok
    CEZALI: Wellinton, Ufuk, MBilla, Barış Baştaş

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok!

    MKE ANKARAGÜCÜ
    SAKAT: Thomas Heurtaux, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan
    CEZALI: Yok

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bu isimler yok!

    ANTALYASPOR
    SAKAT: Charles
    CEZALI: Yok

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