Dünya bizi konuştu!

Organizasyonla ilgili görüntü ve bilgilere TV, gazete, internet sayfalarında yer ayıran dünya basını, Vodafone 40. İstanbul Maratonu için övgü dolu sözler de kullandı. 'Sağlık için koş' temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu katıldı. Yüz binlerce İstanbullu'nun da Asya'dan Avrupa'ya yürüdüğü bu dev organizasyonda bu sene 54 elit atlet yarıştı. 42 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich kazandı.

Yatırımlarımız Türkiye için

TARİHİ katılımın yaşandığı Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu önceki gün müthiş görüntülere ve heyecana sahne oldu. Binlerce sporseverin yer aldığı organizasyonla ilgili konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodefone 40. İstanbul Maratonu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Bu yıl 7. kez Vodafone İstanbul Maratonu'nu desteklemenin mutlululuğunu yaşadıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şunları söyledi: "VODAFONE olarak ticari faaliyetlerimiz kadar sosyal sorumluluklarımızı da önemsiyor ve ülkemizin sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yatırımlar yapıyoruz. Sadece çipli koşucuların değil her kesimin Vodafone İstanbul Maratonu'na ilgisi artıyor. Bu yıl 150 binden fazla insan katıldı. Bu, İstanbullular'ın maratona ilgisini göstermesi bakımından önemli. Katılımcılar kendileri için küçük de olsa bir şey yaptı ve daha sağlıklı bir yaşam için koştu."



Vodafone farkı yine ortaya çıktı

BU yıl 40. yaşını kutlayan Vodafone İstanbul Maratonu'nu İstanbul sınırlarını aşan bir organizasyon haline getirmeyi hedefleyen Vodafone www.saglikicinkos.com adresinden erişilebilen özel bir dijital platform oluşturdu ve herkese dijital maraton deneyimi yaşattı. Dijital platform üzerinden maraton koşan kullanıcılar, kat ettikleri mesafeyi ve koştukları süreyi twitter ve facebook hesaplarından paylaşarak yakın çevrelerini de Vodafone İstanbul Maratonu'nu İstanbul dışında koşmaya davet etti. Ayrıca, "Vodafone Yanımda" kullanıcıları, yeni "Vodafone 40. İstanbul Maratonu" sekmesini kullanarak, koşu kategorilerinden ödüllere, maraton hakkında her tür bilgiye ulaşma imkanı buldu. Diğer yandan, maraton günü şehrin belirli bölgelerinde kurulan wi-fi alanları ile maraton katılımcılarının bu hizmeti ücretsiz alması sağlandı.