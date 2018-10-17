Yılın atleti ödülünde Ramil Guliyev finale kaldı
Avrupa Atletizm Birliğinin ödülleri, 26 Ekim Cuma günü sahiplerine verilecek
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev, "yılın atleti" oylamasında üst üste ikinci kez finale kaldı. 28 yaşındaki sprinter, Berlin'de 16 yıllık şampiyona rekorunu kırarak kazandığı altın madalya ve sezon boyu gösterdiği üstün performans sonrasında Avrupa Atletizm Birliği tarafından finalistler arasına seçildi.
Başlangıçta 10 atletten oluşan aday listesi, internet oyları, federasyon ve medya üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında 4'e indi. Buna göre Fransızların dünya rekortmeni dekatleti Kevin Mayer, Avrupa şampiyonu İsveçli sırıkçı Armand Duplantis ve Norveç'in başarılı mesafecisi Jacob Ingebrigtsen ile Ramil Guliyev finalistler arasında yer aldı.
Avrupa Atletizm Birliğinin ödüllerini kazanan atletler, 26 Ekim'de İsviçre'nin Lozan kentindeki törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecek.
- 17.10.2018 10:21
-
Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 4
Yorum
şimal yıldızı müzmin sakatlar arasına katıldı...kendine bakmayan adamı gönderin ! Pereira bakın 34 yaşında geldiğinden beri belki bir kere sakatlık yaşadı
-
"Terim Galatasaray’ın evladıdır."
Toplam 1
Yorum
aaa konu fener olunca neden sakinliğinizi muhafaza edemiyorsunuz,heyecan üst seviyede,ses tonu artmakta,elkol hareketleri yoğunlaşmakta,dimi ama
-
"Yürüyüşü bile değişti!"
Toplam 1
Yorum
Enda İyi bir profesyonel, işine bakıyo yedek kalsa sorun etmiyo ve oynadıkça açıldı bu gerçek.
Yılın atleti ödülünde Ramil Guliyev finale kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.