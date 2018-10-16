Mesut Özil için özür kampanyası başlatıldı
Almanya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maçında, Hollanda'ya 3-0 yenilmesinin ardından Arsenal taraftarı, Almanya'nın Mesut Özil'den özür dilemesi için kampanya başlattı.
Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Mesut Özil'i suçlayan Almanlar, fena çuvalladı. ÇünküAlmanya UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçtan sadece 1 beraberlik aldı. Ve 1 puanla grupta son sıraya demir attı. Son maçta Almanlar'ın,Hollanda'ya 3-0 yenilmesinin ardından Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal taraftarı kampanya başlattı. ?
İLKAY DA OYNAMADI
Almanlar'ın, Mesut'a yaptıklarından dolayı özür dilemeleri gerektiği belirtilen kampanyada, "Özil'siz parti yok. Sorumlu tuttuğunuz Mesut Özil oynamadığı zamanlar Almanya'nın durumunu gördük. Mesut'tan esaslı bir özür dileyin" çağrısı yapıldı. Almanya'nın Hollanda'ya 3-0 yenildiği maçın kadrosunda sakat olduğu için İlkay Gündoğan da yer almamıştı. (Akşam)
- 16.10.2018 12:25
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Ljajic için kritik madde
Toplam 1
Yorum
murat1903 6.5 edecek oyuncu değil saçmalamayın ya
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4 maçta 12 puan planı
Toplam 1
Yorum
tutkun Hadi inşAllah
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 2
Yorum
Yeni Güneş'imiz Karaman!. palabıyık umut ümit fıratla burada kazanıyorlar ama yabancı hakemle vardar östersunds arnavutluku yenemiyorlar
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