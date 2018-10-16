Mesut Özil için özür kampanyası başlatıldı – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    için özür kampanyası başlatıldı

    <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a> için özür kampanyası başlatıldı

    'nın Uluslar Ligi maçında, 'ya 3-0 yenilmesinin ardından taraftarı, 'nın 'den özür dilemesi için kampanya başlattı.

    'ndaki başarısızlığın ardından 'i suçlayan Almanlar, fena çuvalladı. ÇünküAlmanya Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçtan sadece 1 beraberlik aldı. Ve 1 puanla grupta son sıraya demir attı. Son maçta Almanlar'ın,'ya 3-0 yenilmesinin ardından 'in formasını giydiği taraftarı kampanya başlattı. ?

    İLKAY DA OYNAMADI
    Almanlar'ın, Mesut'a yaptıklarından dolayı özür dilemeleri gerektiği belirtilen kampanyada, "Özil'siz parti yok. Sorumlu tuttuğunuz Mesut Özil oynamadığı zamanlar 'nın durumunu gördük. Mesut'tan esaslı bir özür dileyin" çağrısı yapıldı. 'nın 'ya 3-0 yenildiği maçın kadrosunda sakat olduğu için da yer almamıştı. (Akşam)

    1. 16.10.2018 12:25
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