THY Euroleague’de 3. hafta
THY Euroleague’in 3. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak
THY Euroleague'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen
21.00 Buducnost Podgorica - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Panathinaikos - Gran Canaria
22.00 FC Barcelona Lassa- Bayern Münih
19 Ekim Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Anadolu Efes
20.45 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe
21.00 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano
22.00 Real Madrid - Saski Baskonia SAD
- 17.10.2018 10:29
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 4
Yorum
şimal yıldızı müzmin sakatlar arasına katıldı...kendine bakmayan adamı gönderin ! Pereira bakın 34 yaşında geldiğinden beri belki bir kere sakatlık yaşadı
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"Terim Galatasaray’ın evladıdır."
Toplam 1
Yorum
aaa konu fener olunca neden sakinliğinizi muhafaza edemiyorsunuz,heyecan üst seviyede,ses tonu artmakta,elkol hareketleri yoğunlaşmakta,dimi ama
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"Yürüyüşü bile değişti!"
Toplam 1
Yorum
Enda İyi bir profesyonel, işine bakıyo yedek kalsa sorun etmiyo ve oynadıkça açıldı bu gerçek.
THY Euroleague’de 3. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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