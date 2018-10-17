THY Euroleague’in 3. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Euroleague’de 3. hafta

    THY Euroleague’de 3. hafta

    Euroleague’in 3. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak

    Euroleague'de takımlar bu hafta 2 maç yapacak. Ligde ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam tamamlanırken, 3. hafta müsabakaları ise yarın başlayacak. Bu hafta 3 Türk takımı da deplasmanda oynayacak. Açılış maçında , 'da CSKA ile karşı karşıya gelecek. 'in rakibi BC Khimki Moskova olacakken, de karşısında galibiyet arayacak.
    THY Euroleague'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Yarın
    20.00 CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen
    21.00 Buducnost Podgorica - Maccabi FOX
    21.00 Panathinaikos - Gran Canaria
    22.00 FC Barcelona Lassa- Bayern Münih

    19 Ekim Cuma
    20.00 BC Khimki Moskova - Anadolu Efes
    20.45 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe
    21.00 - EA7 Olimpia Milano
    22.00 - Saski Baskonia SAD
    1. 17.10.2018 10:29
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